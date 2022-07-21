Alzheimer’ı yavaşlatıyor, kolesterolü ve tansiyonu düşürüyor! Mucize gibi bir şey... İşte sağlık deposu o besin!
Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıkları önlüyor. Enerji veriyor, kemik sağlığını destekliyor. Güçlü bir protein kaynağı, aneminin tedavisinde etkisi sayesinde kansızlığı gideriyor. Kansere yakalanma riskini azaltıyor, hücreleri onarıyor ve organların yenilenmesini sağlıyor. Peki, Alzheimer'e ne iyi gelir? Alzheimer'e iyi gelen besinler neler? İşte merak edilenler...
21.07.2022 09:01 - Son Güncelleme: 21.07.2022 09:01
Tokluk hissi yaratarak, kilo almayı önlüyor, kalsiyum yönünden zengin olması sebebiyle, kırıkların önüne geçiyor. Sedef ve egzama hastalarına fayda sağlıyor, damar tıkanıklığına iyi geliyor. Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlıyor, böbreklerin sağlıklı çalışmasında etki sağlıyor. Beyindeki sinir hücrelerinin güçlenmesini sağlıyor, Alzheimer hastalığı gelişimini yavaşlatıyor. Kandaki kolesterol seviyesini ve yüksek tansiyonu düşürüyor, karaciğerdeki zararlı maddelerin temizlenmesine iyi geliyor. iŞTE O MUCİZEVİ BESİN!