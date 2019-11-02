İlaç firmaların sahtecilik yöntemi korkunç boyutlarda! Ölümcül sonuçlara yol açabilir

ÇOCUKLARI İYİLEŞTİRMİYOR

Skandal sadece tarih değiştirmekle de sınırlı kalmıyor. Gözünü kâr hırsı bürüyen bazı firmalar, muadil olarak çıkardıkları ürünün içeriğiyle oynadıkları için ürünün etiketinde yazan etken maddelerle içeriğindekilerin örtüşmediği görülüyor. Bir ilaç firmasının eski yöneticisinin anlattıkları ise "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor: "İlaçların üzerinde yazan etken madde miktarları doğru değil. 25 TL olan ateş düşürücü şurubun muadilini 8-10 liraya satıyorlar. X Farma diye bir şirket kurup bu ürünleri aynı etken madde kullandıkları iddiasıyla pazarlıyorlar. Bir anne çocuğuna daha uygun fiyatlı olduğu için ucuz olan şurubu alıyor ama şurup çocuğu iyileştirmiyor ya da iyileşme sürecini uzatıyor. Üretimde hile yaparak insan sağlığıyla oynuyorlar." Anadolu Eczacı ve Depocular Derneği Başkanı Onur Tokel, reçetesiz ilaçların eczane ve depoların dışına çıktığını, denetimsiz ürünlerde bu tip sıkıntılar olduğunu söyledi.