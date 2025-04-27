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Dermatolog uyardı: Masa başı çalışan herkes bu hata yüzünden...

Ünlü bir dermatolog, masa başında çalışanların her gün yaptığı bir hatanın cilt yaşlanmasını hızlandırdığını açıkladı. Uzmanlar, ekranlardan yayılan ışığın cilde zarar verdiğini ve korunma önlemi alınması gerektiğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 18:19 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:09
Dermatolog uyardı: Masa başı çalışan herkes bu hata yüzünden...

Masa başında saatlerce çalışanlar için kritik bir uyarı geldi! Candover Kliniği'nden estetik tıp uzmanı Dr. Tanja Phillips, bilgisayar ve telefon ekranlarından yayılan mavi ışığın (HEV) ciltte ciddi yaşlanma belirtilerine yol açtığını açıkladı.

Dermatolog uyardı: Masa başı çalışan herkes bu hata yüzünden...

📱 MAVİ IŞIK SADECE GÖZLERE DEĞİL, CİLDE DE ZARAR VERİYOR

HEV (Yüksek Enerjili Görünür) ışık, yalnızca güneşten değil, ofislerdeki bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet ekranlarından da yayılarak, cildin derin katmanlarına kadar işleyebiliyor. Dr. Phillips, bu ışığın uzun vadede:

  • Ciltte kolajen ve elastin kaybına

  • Hiperpigmentasyona (koyu leke oluşumu)

  • Kırışıklıklara ve cilt elastikiyetinin kaybına
    sebep olabileceğini vurguladı.

Dermatolog uyardı: Masa başı çalışan herkes bu hata yüzünden...

🔬 HEV Işığının Tehlikesi Yeni Yeni Anlaşılıyor

Geleneksel olarak UVA ve UVB ışınlarının cilt kanserine yol açtığı bilinse de, HEV ışığının özellikle yaşlanma ve pigmentasyon sorunlarına neden olduğu son yıllarda bilimsel olarak ortaya kondu.

Cancer Research UK verilerine göre İngiltere'de cilt kanseri vakaları hızla artıyor. 25-49 yaş arası yetişkinlerde bu hastalığın görülme oranı son bir yılda %7 yükselirken, 80 yaş üstü grupta ise artış %57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

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YouGov tarafından yapılan ankete göre, İngiltere'de insanların %45'i hâlâ günlük SPF kullanmıyor. Oysa dermatologlara göre camların arkasında, hatta penceresiz bir ortamda bile HEV ışınlarına maruz kalındığı için, her sabah SPF içeren ürünler kullanılması şart.

Dermatolog uyardı: Masa başı çalışan herkes bu hata yüzünden...

👩‍💻 EKRAN BAŞINDA GEÇEN YILLARIN VAHİM SONUCU: BİANCA'NIN HİKAYESİ

29 yaşındaki Bianca Knight, yıllarca bilgisayar ekranı ve cep telefonu ışığına maruz kaldıktan sonra Kahverengi Ölçekli Yüzey Pigmentasyon Testi yaptırdı. Test, yüzeyin altındaki cilt dokusunda ciddi hasarları ortaya koyunca Bianca şoke oldu.
Bir aylık düzenli peeling ve SPF kullanımı sonrasında yapılan yeni testlerde cildinde belirgin bir iyileşme kaydedildi.

Biyanca, "İnsanlar televizyon izlerken, telefonla konuşurken bile HEV ışığının cildi yaşlandırdığını fark etmiyor," diyerek toplumdaki bu bilgi eksikliğine dikkat çekti.

Dermatolog uyardı: Masa başı çalışan herkes bu hata yüzünden...

☀️ SPF SEÇİMİ NASIL OLMALI?
Adonia Medical Clinic kurucusu Dr. Ifeoma Ejikeme de SPF seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterleri sıraladı:

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

  • En az SPF 30 koruma faktörü olmalı

  • UVA, UVB ve HEV ışınlarına karşı koruma sağlamalı

  • Yüz, boyun ve dekolte bölgesine günde çeyrek ila yarım çay kaşığı krem uygulanmalı