Kulak kiri nasıl olur? Bilim insanlarından şok edici yanıtlar! Sağlık sorunlarının habercisi olabilir mi?

Kulak kiri, genellikle önemsiz gibi görülse de bilim insanlarına göre vücudun sağlık durumu hakkında önemli sinyaller verebilir. Yeni araştırmalar, bu yapışkan maddenin sadece temizlik değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabileceğini öne sürüyor. Peki kulak kiri ne gibi rahatsızlıklar yapar? İşte konuya dair bilgiler…

Kulak kiri sağlık sinyali mi veriyor? 🔸Kulak kiri, çoğu zaman önemsiz görülen bir vücut salgısı olarak değerlendirilse de, yapılan bilimsel araştırmalar bu mumsu yapının kişinin kökeninden genetik özelliklerine, hatta potansiyel hastalık risklerine kadar pek çok bilgi taşıyabileceğini gösteriyor. 🔸Avrupa ve Afrika kökenli bireylerde yaygın olan "ıslak" kulak kiri ile Doğu Asya kökenlilerde görülen "kuru" kulak kiri farkı, ABCC11 adlı bir gen tarafından belirleniyor.

🔸1971 yılında California Üniversitesi'nden Nicholas L. Petrakis'in yürüttüğü bir çalışma, ıslak kulak kirine sahip Amerikalı, Afrika kökenli Amerikalı ve Alman kadınların meme kanserinden ölüm oranlarının, kuru kulak kirine sahip Japon ve Tayvanlı kadınlara kıyasla yaklaşık dört kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 🔸Benzer şekilde, 2010 yılında Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, meme kanseri tanısı konmuş Japon kadınların büyük çoğunluğunun ıslak kulak kiri genine sahip olduğunu belirledi. Bu genetik özelliğin, sağlıklı kadınlara göre yüzde 77 oranında daha fazla görüldüğü saptandı. 🔸Ancak bu bulgular, bazı bilim çevrelerinde tartışmalı bulunuyor. Almanya, Avustralya ve İtalya'da yapılan daha geniş çaplı araştırmalar, kulak kiri türü ile meme kanseri arasında anlamlı bir ilişki tespit edemedi. Bununla birlikte, bu ülkelerde kuru kulak kirine sahip bireylerin oranı oldukça düşük olduğu için sonuçların genellenmesi zorlaşıyor.

Kulak kiriyle hastalık teşhisi mümkün mü? 🔸Kulak kiri yalnızca vücudun kendini temizleme mekanizması değil, aynı zamanda sağlık hakkında şaşırtıcı derecede fazla bilgi sunabilecek bir biyolojik materyal olabilir. Özellikle bazı nadir hastalıklar, kulak kirinde bulunan moleküller sayesinde erken aşamada tespit edilebiliyor. 🔸Akçaağaç şurubu idrar hastalığı (maple syrup urine disease) gibi nadir görülen genetik bozukluklarda, idrar ve kandaki tatlımsı kokuya neden olan "sotolon" adlı molekül, hastaların kulak kirinde de bulunabiliyor. Bu da, yalnızca kulaktan alınan bir örnekle hastalığın teşhisini mümkün kılıyor. Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden çevre kimyacısı Dr. Rabi Ann Musah, yeni doğan bir bebeğin kulağından gelen hafif tatlı kokunun, 12 saat içinde bu hastalığın varlığını gösterebileceğini söylüyor. 🔸Üstelik kulak kiri, sadece genetik bozukluklarla sınırlı kalmadan, daha yaygın hastalıklarla da bağlantı kurabiliyor. Yapılan çalışmalar; Covid-19, tip 1 ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların da kulak kirinde belirlenebilir izler bıraktığını ortaya koyuyor. Hatta bazı erken araştırmalar, kalp hastalıklarının dahi bu yöntemle tespit edilebileceğini gösteriyor. Yine de bu alanda yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamasında ve yaygın taramalar için kan testleri hala daha yaygın tercih ediliyor.