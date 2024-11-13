25 yaşında 4. evre bağırsak kanseri teşhisi kondu! Tüm 20’li yaşlardakilerin bilmesi gereken sıra dışı semptom

Henüz 25 yaşındayken bağırsak kanserinin en ileri evresinde teşhis konulan Ellie Wilcock, sosyal medyada paylaştığı videolarla gençleri bilinçlendiriyor. İlk başta idrar yolu enfeksiyonu sanılan ağrıların daha ciddi bir hastalığın işareti olduğunu belirten Wilcock, bağırsak alışkanlıklarında ani değişiklikler ve sürekli yorgunluk gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söylüyor.