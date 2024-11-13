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25 yaşında 4. evre bağırsak kanseri teşhisi kondu! Tüm 20'li yaşlardakilerin bilmesi gereken sıra dışı semptom

Genç yaşlarda görülmesi nadir olan bağırsak kanseri, son yıllarda daha fazla 50 yaş altı kişide teşhis ediliyor. 25 yaşında kanser teşhisi alan Ellie Wilcock, TikTok videosunda yaşadığı sıra dışı belirtileri paylaşarak gençlere uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:01 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:01
25 yaşında 4. evre bağırsak kanseri teşhisi kondu! Tüm 20’li yaşlardakilerin bilmesi gereken sıra dışı semptom

Henüz 25 yaşındayken bağırsak kanserinin en ileri evresinde teşhis konulan Ellie Wilcock, sosyal medyada paylaştığı videolarla gençleri bilinçlendiriyor. İlk başta idrar yolu enfeksiyonu sanılan ağrıların daha ciddi bir hastalığın işareti olduğunu belirten Wilcock, bağırsak alışkanlıklarında ani değişiklikler ve sürekli yorgunluk gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söylüyor.

25 yaşında 4. evre bağırsak kanseri teşhisi kondu! Tüm 20’li yaşlardakilerin bilmesi gereken sıra dışı semptom

GENÇ YAŞTA KANSER TEŞHİSİ

25 yaşındaki Ellie Wilcock, 2022 yılında karın ağrısı ve ani yorgunluk nöbetleri yaşadıktan sonra idrar yolu enfeksiyonu olduğunu düşündü.

25 yaşında 4. evre bağırsak kanseri teşhisi kondu! Tüm 20’li yaşlardakilerin bilmesi gereken sıra dışı semptom

Ancak yapılan tetkikler, genç kadının, en ciddi evre olarak bilinen 4. evre bağırsak kanserine yakalandığını ortaya çıkardı. Wilcock, bağırsak kanseri teşhisi almadan önce yaşadığı dört önemli erken uyarı işaretine dikkat çekti.

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