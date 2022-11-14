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Gecelerin yargıcı! Bulduğunuzda çekinmeyin kaşık kaşık yiyin! Hem gençleştiriyor hem de kanserin önüne set çekiyor

Özellikle kış ayların artan gribal enfeksiyonlar, kanser, zamanla kaçınılmaz olarak gelen yaşlılık belirtileri ve nicesi... Tüm bunlarla tek bir besinin başa çıkabileceğini söylesek... Bazen şifa doktorlar, hastaneler dışında çok yakınımızda, evimizde olabiliyor. İşte onlardan biri daha. Bu mucizevi besini her ne kadar yemeyi tercih etmesek de aslında büyük bir şifa deposu.

14.11.2022 15:47 - Son Güncelleme: 14.11.2022 15:47
Gecelerin yargıcı! Bulduğunuzda çekinmeyin kaşık kaşık yiyin! Hem gençleştiriyor hem de kanserin önüne set çekiyor

Bazen hiç ummasak da hastalıkların şifası hiç uzakta değil, bir adım ötemizde, buzdolabımızda olabiliyor.

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Gecelerin yargıcı! Bulduğunuzda çekinmeyin kaşık kaşık yiyin! Hem gençleştiriyor hem de kanserin önüne set çekiyor

Kış aylarında artan grip ve nezleler yaşam kalitemizin düşmesine sebep oluyor. Grip ve nezlelerin yanı sıra Covid-19'da hayatımızda riskli durumlar oluşturuyor.

Gecelerin yargıcı! Bulduğunuzda çekinmeyin kaşık kaşık yiyin! Hem gençleştiriyor hem de kanserin önüne set çekiyor

Hastalıklara karşı etkili doğal ilaçlar bulunuyor. Bazı yiyecekler var ki vücuda şaşırtıcı etkiler sağlıyor.

Gecelerin yargıcı! Bulduğunuzda çekinmeyin kaşık kaşık yiyin! Hem gençleştiriyor hem de kanserin önüne set çekiyor

Çorbacıların vazgeçilmez lezzetlerinden olan işkembe de bu yiyecekler arasında bulunuyor.

Gecelerin yargıcı! Bulduğunuzda çekinmeyin kaşık kaşık yiyin! Hem gençleştiriyor hem de kanserin önüne set çekiyor

Özellikle kış aylarında sık sık içilmesi önerilen işkembenin birçok hastalıktan koruduğu söyleniyor.

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