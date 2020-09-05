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Flaş koronavirüs kararı! 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında...

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Ülkemizde son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam korona virüs vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede filyasyonun önemine vurgu yaparak, "İncelemelerde bulunduğumuz illerde adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9.7 yani yüzde 10. Temaslı ve şüpheliler, kendilerini mutlaka izole etmeli" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır'da, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılacağı kararı alındı. İşte detaylar.

05.09.2020 12:10 - Son Güncelleme: 05.09.2020 12:16
Flaş koronavirüs kararı! 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında Güneydoğu Anadolu bölgesindeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek amacıyla dün Diyarbakır'a geldi. Ziyaretin ardından Diyarbakır'da salgının yayılmasını engellemek amacıyla pazartesi gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla giriş yapılması yönünde karar alındı.

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Flaş koronavirüs kararı! 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında...

Milliyet'te yer alan haber şöyle: Sağlık Bakanı Koca, Vali Münir Karaloğlu'yla bir araya geldikten sonra valilik toplantı salonunda Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ın il sağlık müdürü, başhekim ve saha koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Flaş koronavirüs kararı! 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında...

Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki son durumu masaya yatırdıklarını, mevcut durumu ve sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdiklerini söyledi.

Flaş koronavirüs kararı! 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında...

Hastane planlamalarını hızla gözden geçirdiklerini ve artan ilaç, test kiti ve malzeme gibi ihtiyaçları karşıladıklarını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

Flaş koronavirüs kararı! 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında...

"Batman'da yoğun bakım yatak sayımızı 236'ya, Diyarbakır'da yoğun bakım yatak kapasitemizi 520'ye, Mardin'de 182'ye, Siirt'te 83'e, Şanlıurfa'da 710'a, Şırnak'ta ise 122'ye çıkarmış olacağız.

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