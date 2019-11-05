Fesleğenin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Sinir ve strese birebir!
Halk arasında "reyhan" olarak da bilinen güzel ve keskin kokulu, fesleğen hastalıklara karşı kalkan görevini üstleniyor. Mide rahatsızlıklarından migrene kadar birçok hastalığa iyi gelen fesleğeni özellikle gün içinde sürekli sinirlenen ve stresli bir yaşam süren kişilerin tüketmesi gerekiyor. Fesleğen tüketimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Gülhan Koca, "Anti-stres etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik, stres ve uykusuzluk durumlarında olumlu etkileri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
* Anti-stres etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik, stres ve uykusuzluk durumlarında olumlu etkileri bulunmaktadır. Yapılan son çalışmalarda fesleğen yapraklarının strese karşı önemli bir koruma sağladığı görülmüştür. Hatta sağlıklı kişilerin stresi önlemek için günde 2 kez fesleğen yaprağı çiğnenmesi önerilmektedir.
*Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamininden zengindir. Kemiklerde mineralizasyon sürecine yardımcı olarak kemikleri güçlendirmede önemli bir rol oynar.
* Solunum sistemi bozukluğunun tedavisinde faydalıdır. Bal ve zencefil ile fesleğen yaprakları kaynatılarak, bronşit, astım, grip, öksürük ve soğuk algınlığı durumlarında kullanılabilir.
* Fesleğen demir minerali için mükemmel bir kaynaktır. Taze yaprakları 3.17 mg/100 g demir içerir. Demir, kırmızı kan hücreleri içindeki hemoglobinin bileşeni olup, kanın oksijen taşıma kapasitesini belirler.
* Balgam söktürücü etkisi vardır.
FESLEĞENİN KULLANIMI: Fesleğen pişirilmeden taze olarak kullanılacağı gibi pişirilerek de kullanılabilir, yemeklere ilave edilebilir. Ayrıca evde saksılarda fesleğen yetiştirmek oldukça kolay olduğu için evde fesleğen yetiştirilmesi önerilir. Böylece taze tüketimi karşılayacak fesleğen elde edilebilir. Fesleğen birçok sebze, tavuk veya et yemeklerinde kullanılabilir. Ayrıca soslara ilave edilerek yemeklere ayrı bir tat katmaktadır.