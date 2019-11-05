Fesleğenin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Sinir ve strese birebir!

* Fesleğen demir minerali için mükemmel bir kaynaktır. Taze yaprakları 3.17 mg/100 g demir içerir. Demir, kırmızı kan hücreleri içindeki hemoglobinin bileşeni olup, kanın oksijen taşıma kapasitesini belirler.

* Balgam söktürücü etkisi vardır.

FESLEĞENİN KULLANIMI: Fesleğen pişirilmeden taze olarak kullanılacağı gibi pişirilerek de kullanılabilir, yemeklere ilave edilebilir. Ayrıca evde saksılarda fesleğen yetiştirmek oldukça kolay olduğu için evde fesleğen yetiştirilmesi önerilir. Böylece taze tüketimi karşılayacak fesleğen elde edilebilir. Fesleğen birçok sebze, tavuk veya et yemeklerinde kullanılabilir. Ayrıca soslara ilave edilerek yemeklere ayrı bir tat katmaktadır.