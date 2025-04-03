Eski İlaç Sektörü Çalışanı Uyardı: 1.4 Milyon Kişi İzledi! Kanserden Korunmak İçin 7 Doğal Yöntem

İlaç sektörü hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Warren English, 1 Nisan 2025'te X (eski Twitter) üzerinden paylaştığı gönderiyle milyonlarca kişinin dikkatini çekti. 4 yıl boyunca ilaç sektöründe çalıştığını belirten English, "Kanser Big Pharma'nın mükemmel hastalığı. Çünkü pahalı, zor tedavi ediliyor ve yıllarca sürebiliyor" dedi.
Paylaşımı kısa sürede 1.4 milyonun üzerinde görüntülendi. English'e göre, kanser her zaman genetik bir kader değil. Aksine, çoğu zaman çevresel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla şekilleniyor. İşte onun önerdiği, bilimsel temellere dayanan 7 adım...
1. ŞEKER BAĞIMLILIĞINA SON VERİN
Kanser hücrelerinin glikozla beslendiğini vurgulayan English, şekerli içecekler, işlenmiş karbonhidratlar ve yapay tatlandırıcılardan uzak durulmasını öneriyor. Bunun yerine kan şekeri dengesini sağlamak için tam besinlere yönelin diyor.
2. TOKSİK YÜKLENMEYE DİKKAT EDİN
English, çevremizin görünmeyen kanserojenlerle dolu olduğunu belirtiyor. Plastik ürünler, tohum yağları, işlenmiş etler ve kimyasal temizlik ürünleri bunların başında geliyor. Tavsiyesi ise oldukça net: "Mümkün olduğunca doğal ürünler kullanın."
3. BESİN EKSİKLİĞİNE KARŞI GERÇEK GIDALAR TÜKETİN
Modern diyetlerin kanserle savaşan besin öğelerinden yoksun olduğunu belirten English, omega-3 açısından zengin yabani balık, antioksidan deposu meyveler, brokoli ve sarımsak gibi doğal süper gıdaları öneriyor.
4. KRONİK ENFLAMASYONU AZALTIN
English'e göre enflamasyon (iltihaplanma) kanserin en iyi dostu. Şeker tüketimini azaltmak, tohum yağlarını bırakmak, stresi yönetmek ve gluten hassasiyeti varsa gluteni kesmek bu süreci tersine çevirebilir.
5. BAĞIRSAK FLORASINA DİKKAT
Bağışıklık sistemimizin %80'inin bağırsaklarda bulunduğunu hatırlatan English, "Sağlıksız bir bağırsak, zayıf bir savunma sistemine yol açar" diyor. Lifli gıdalar, fermente yiyecekler ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak bu dengeyi sağlamak için önemli.
6. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
D vitamini seviyeleri düşük olan bireylerde kanser riskinin arttığını belirten English, her gün 20-30 dakika güneş ışığı almayı, yabani somon ve yumurta sarısı tüketimini öneriyor. Gerekiyorsa takviye alınmalı diyor.
7. HÜCRESEL HASARI ÖNLEYİN
English, vücudun hasar görmüş hücreleri temizleyerek kendini koruma mekanizmasına sahip olduğunu söylüyor. Bu süreci desteklemek için oruç, kaliteli uyku, günlük egzersiz ve stresin azaltılması gerektiğini belirtiyor.
"KANSERE KARŞI KONTROL SİZDE"
Warren English'in son mesajı ise oldukça güçlü: "Kanser her zaman bir 'şanssızlık' değildir. Genetik yatkınlık olsa bile, bu 7 faktör sizin kontrolünüzde. Önleme, en iyi tedavidir."