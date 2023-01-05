Enzimleri düşürüyor, yağları söküp atıyor! Doktorlar neredeyse reçeteye yazacak... Karaciğeri 40 günde tertemiz yapacak!

Enginar lezzetinin yanı sıra antioksidan açısından da oldukça zengin bir ilkbahar sebzesidir. Bu yüzden metabolizmanın güçlü ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu özelliği ile serbest radikal hücrelerine karşı savaşarak kanser riskinin azalmasında yardımcı olur.