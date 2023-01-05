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Enzimleri düşürüyor, yağları söküp atıyor! Doktorlar neredeyse reçeteye yazacak... Karaciğeri 40 günde tertemiz yapacak!

Karaciğer dostu olarak bilinen enginar insan vücuduna birçok anlamda katkı sağlıyor. İşte enginarın mucizevi faydaları.

takvim.com.tr
05.01.2023 08:42 - Son Güncelleme: 05.01.2023 08:42
Enzimleri düşürüyor, yağları söküp atıyor! Doktorlar neredeyse reçeteye yazacak... Karaciğeri 40 günde tertemiz yapacak!

Karaciğeri en iyi temizleyen, enzimleri düşüren ve yağları parçalayan mucize besin ortaya çıktı. Doktorların nerdeyse reçeteye eklemek isteyeceği kadar faydalı olan enginardan bahsediyoruz. 40 gün içerisinde tamamen sağlıklı bir karaciğer için enginar tüketilmesi öneriliyor. İşte enginarın mucizevi faydaları....

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Enzimleri düşürüyor, yağları söküp atıyor! Doktorlar neredeyse reçeteye yazacak... Karaciğeri 40 günde tertemiz yapacak!

Enginarın en bilinen özelliği karaciğere iyi gelmesidir. İçeriğinde bulunan silimarin ve sinarinin antioksidanları ve toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Enzimleri düşürüyor, yağları söküp atıyor! Doktorlar neredeyse reçeteye yazacak... Karaciğeri 40 günde tertemiz yapacak!

Enginar lezzetinin yanı sıra antioksidan açısından da oldukça zengin bir ilkbahar sebzesidir. Bu yüzden metabolizmanın güçlü ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu özelliği ile serbest radikal hücrelerine karşı savaşarak kanser riskinin azalmasında yardımcı olur.

Enzimleri düşürüyor, yağları söküp atıyor! Doktorlar neredeyse reçeteye yazacak... Karaciğeri 40 günde tertemiz yapacak!

Enginarın içeriğinde bulunan HDL ve omega -3 yağ asitlerinin kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu noktasında araştırmalar bulunmaktadır. Bu yüzden kalp sağlığı için de faydalı bir sebzedir.

Enzimleri düşürüyor, yağları söküp atıyor! Doktorlar neredeyse reçeteye yazacak... Karaciğeri 40 günde tertemiz yapacak!

Enginar folik asit açısından zengindir. Bu yüzden hamile kadınlar tarafından tüketilmesi önerilir.

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