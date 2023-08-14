En uzun ömre sahip göbek deliği belli oldu: 72-75-81 yıl... Göbek deliği ve yaşam süresi arasında ilginç bağlantı keşfedildi!

Göbek deliği ve yaşam süresi arasında ilginç bağlantı! Her bireyin vücudu kendine özgüdür ve farklılık gösterirken, vücut detayları da bu çeşitliliği yansıtır. Göbek delikleri de bu farklılıklara örnek teşkil ediyor. Yapılan araştırmalara göre, toplamda 6 farklı çeşit göbek deliği türü olduğu belirlendi ve bu göbek deliği tipleri ilginç yaşam bilgilerini yansıtıyor. Buna göre en uzun ömre sahip göbek deliği açıklandı. O kişiler yaklaşık 72-75-81 yıl yaşayacak. İşte detaylar...

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ÇIKINTILI GÖBEK

Bu tip en çok bebeklerde ve küçük çocuklarda görülür ve biz büyüdükçe - göbek deliği de genellikle değişir - genişler. Gençlerde göbek fıtığı olarak da bilinirler ve bazen ağrısız bir yumru gibi görünebilirler. Gülerken, öksürürken, ağlarken veya tuvalete giderken büyüyebilirler. Dışarı çıkan göbek deliği, güçlü, dışa dönük, iyimser, inatçı, ilgi odağı olmayı seven ve istediğini elde etmek için sebat eden bir karakteri gösterir. Çıkıntılı göbek deliği olan insanlar, inançlarını ve fikirlerini çok düşünürler ve onlara bağlı kalırlar. Uyumlu bir ortak bulmaları zaman alır, ancak bir kez bulduklarında ilişkilerinin uzun sürmesi beklenir.