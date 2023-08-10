Kanser geliyorum diyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun!

Son dönemde yaşanan artan sıcak hava dalgaları, birçok kişi için rahatsız edici bir sorun haline gelmiştir. Özellikle geceleyin yaşanan yoğun terlemeler, insanların rahat bir uyku çekmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sıcaklık artışının nedenleri arasında iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi faktörler bulunsa da, uzmanlar bu durumun nadir durumlarda kanser hastalığının bir erken belirtisi olabileceği konusunda uyarılarda bulunmaktadır.