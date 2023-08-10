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Kanser geliyorum diyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun!

Son dönemde yaşanan artan sıcak hava dalgaları, birçok kişi için rahatsız edici bir sorun haline gelmiştir. Özellikle geceleyin yaşanan yoğun terlemeler, insanların rahat bir uyku çekmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sıcaklık artışının nedenleri arasında iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi faktörler bulunsa da, uzmanlar bu durumun nadir durumlarda kanser hastalığının bir erken belirtisi olabileceği konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 08:20 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 08:20
Kanser geliyorum diyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun! 1

Sıcak hava dalgalarının yoğun terlemelere yol açmasının altında vücudun ısısını dengelemeye çalışma mekanizması yatmaktadır. Sıcak havalarda vücut, terleme yoluyla ısısını düzenlemeye çalışarak aşırı ısınmanın önüne geçmeye çalışır. Ancak bazı insanlar, aşırı terleme sorununu daha sık ve yoğun bir şekilde yaşayabilirler. Bu noktada, uzmanlar bu durumun nadir durumlarda kanser hastalığının erken bir belirtisi olabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kanser geliyorum diyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun! 2

Uzmanlar, özellikle pijamaların ve çarşafların sırılsıklam olacak kadar yoğun bir şekilde terlenmesinin, kanser gibi hastalıkların erken dönem belirtisi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Kanser geliyorum diyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun! 3

Gece terlemeleri genellikle kanser belirtisi olarak düşünülmezken, yapılan bazı çalışmalar lösemi, lenfoma, kemik kanseri, mezotelyoma ve karaciğer kanseri gibi çeşitli kanser türlerinin erken belirtileri arasında yer alabileceğini gösteriyor.

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