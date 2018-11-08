En sağlıklı besinler ve faydaları

Sağlıklı yaşam için ilk çare sağlıklı beslenme. Bu doğrultuda vücudumuz için gerekli olanları besinlerden alabilmek için, doğru besinleri tüketmek gerekiyor. Bazı besinler var ki, onları özellikle tüketmemiz gerekiyor. İşte size kış öncesi hastalıklara, yaşlanmaya ve yorgunluğa karşı koruyacak besinler ve faydaları.

8 Kasım 2018 Perşembe, 13:31:30 Güncelleme: 15:21:59
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En sağlıklı besinler ve faydaları

Kış aylarına giriş yapmak demek, hastalıklara kapı açmak demek. Bu havalarda sağlığımızı, direncimizi korumak için besinlerden faydalanmamız gerekiyor. Fakat öyle besinler var ki, onları biraz daha sık tüketmemiz gerekiyor. İşte size kış öncesi hastalıklara, yaşlanmaya ve yorgunluğa karşı sizi gün boyu koruyacak 50 besin ve onların yararlı etkileri....

Ahududu: Kalp dostu, obezite düşmanı

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En sağlıklı besinler ve faydaları

Ançuvez: Protein deposudur. Omega-3 açısından da çok zengin

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En sağlıklı besinler ve faydaları

Avakado: Kalp dostu

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En sağlıklı besinler ve faydaları

Badem: Kolestrol düşmanı, cilt dostu

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En sağlıklı besinler ve faydaları

Bal Kabağı: Hücreleri geliştirir.

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