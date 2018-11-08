En sağlıklı besinler ve faydaları
Sağlıklı yaşam için ilk çare sağlıklı beslenme. Bu doğrultuda vücudumuz için gerekli olanları besinlerden alabilmek için, doğru besinleri tüketmek gerekiyor. Bazı besinler var ki, onları özellikle tüketmemiz gerekiyor. İşte size kış öncesi hastalıklara, yaşlanmaya ve yorgunluğa karşı koruyacak besinler ve faydaları.
8 Kasım 2018 Perşembe, 13:31:30 Güncelleme: 15:21:59
Kış aylarına giriş yapmak demek, hastalıklara kapı açmak demek. Bu havalarda sağlığımızı, direncimizi korumak için besinlerden faydalanmamız gerekiyor. Fakat öyle besinler var ki, onları biraz daha sık tüketmemiz gerekiyor. İşte size kış öncesi hastalıklara, yaşlanmaya ve yorgunluğa karşı sizi gün boyu koruyacak 50 besin ve onların yararlı etkileri....
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