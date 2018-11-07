Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar

Sıkı diyetler genel olarak uzun süre aç kalmayı ve yanlış beslenmeyi tetikler. Bu da sıklıkla istenilen kiloya ulaşamama, verilen kiloların geri kazanılması ve kas kaybı gibi ciddi problemleri doğurur. Ancak besinler hakkında bilgi sahibi olunduğu takdirde bu hatalı diyetlerin neden olduğu sonuçlar ortadan kalkabilir. İşte hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar...

7 Kasım 2018 Çarşamba, 20:11:46 Güncelleme: 20:28:01
Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar
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Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar

Sıkı diyetler genel olarak uzun süre aç kalmayı ve yanlış beslenmeyi tetikler. Bu da sıklıkla istenilen kiloya ulaşamama, verilen kiloların geri kazanılması ve kas kaybı gibi ciddi problemleri doğurur. Ancak besinler hakkında bilgi sahibi olunduğu takdirde bu hatalı diyetlerin neden olduğu sonuçlar ortadan kalkabilir.

Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar
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Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar

ELMA

Büyük bir yeşil veya kırmızı elma yaklaşık olarak 220 gram gelir ve içeriğinde 5 gram lif bulundurur. Sadece 116 kalori olan elma ara öğünlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir meyve çeşididir.

Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar
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Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar

HAVUÇ

Bir adet büyük havuçta yaklaşık olarak 2 gram lif bulunmaktadır. İçeriğindeki B ve C vitamini sindirim sistemi için oldukça önemlidir.

Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar
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Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar

YULAF

Bir kase yulaf ezmesinde 16 gram lif, 26 gram protein, yüksek oranda demir, magnezyum ve kalsiyum vardır. Protein yönünden zengin olması uzun süre tokluk hissini sağlar ve içeriğindeki lif sayesinde sindirim problemlerini ortadan kaldırır.

Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar
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Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar

AVOKADO

100 gram avokadonun içeriğinde 7 gram lif 2 gram protein bulunmaktadır. B ve C vitamini yönünden zengin olan avokado demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinde kolaylıkla çiğ veya pişirerek kullanabileceğiniz avokado 160 kaloridir.

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