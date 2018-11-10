Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...

Muşmula bulunduğu iklim koşullarına göre şekil ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol miktarda çekirdek bulunduran muşmula, tüketildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır. Karaciğeri ve böbrekleri temizleyen muşmulanın faydalrı saymakla bitmez. İşte muşmula ile ilgili merak edilen detaylar...

10 Kasım 2018 Cumartesi, 18:45:22 Güncelleme: 19:00:55
Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...
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Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...

Muşmula dünyanın birçok bölgesinde yetişen bir meyvedir. İlk olarak Japonya'da ortaya çıkan oradan da dünyanın birçok bölgesine yayılan muşmulanın sağlık açısından çeşitli faydaları bulunmaktadır.

Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...
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Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...

MUŞMULA NEDİR?

Muşmula bulunduğu iklim koşullarına göre şekil ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol miktarda çekirdek bulunduran muşmula, tüketildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır.

Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...
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Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...

Muşmula meyvesinin ağacı 2-3 metre yüksekliğe sahiptir. Genellikle karasal iklimlerde yetişmektedir. Muşmula meyvesi kırsal ve sert hava koşullarının bulunduğu iklimleri sever. Muşmuladan birçok farklı türde faydalanılabilmektedir. Muşmula sirkesi, muşmula pekmezi genellikle ev hanımları tarafından en çok tercih edilen tariflerdendir.

Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...
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Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...

MUŞMULANIN FAYDALARI

Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmula meyvesi için aynı zamanda doğal afrodizyak olarak bahsedilmektedir.
Muşmulanın faydaları geniş bir yelpazede incelenebilir. Muşmulanın faydalarını bilmiyorsanız yeterince bilgi sahibi olmak için haberimizin detaylarını incelemeye devam edebilirsiniz.

Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...
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Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...

DİŞ ETİ HASTALIKLARINI ÖNLER

Muşmula içerisinde bulunan bol miktarda C vitamini sayesinde diş ve diş eti hastalıklarından korumaktadır.

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