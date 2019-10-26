En inatçı sivilceye bile kesin çözüm! Sivilce nasıl geçer? İşte sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler
Sivilce hepimizin ortak sorunu. Kimileri daha yoğun bir sorun yaşarken, kimileri de dönemsel olarak sivilce problemi yaşıyor. Bu sivilce problemlerinin bazıları genetik faktörlere, kimileri günlük hayatımızdaki stres ve beslenme durumuna göre değişiyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil.Peki sivilceyi önleyen ve sivilceye neden olan besinler neler? Hangi besinler sivilce tedavisine yardımcı oluyor?
26.10.2019 12:23
- Son Güncelleme: 26.10.2019 12:35
Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için sivilce her zaman sevilmeyen ve istenmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz.
Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...
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