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Eğer bunları yaşıyorsanız... Kansere yakalanıldığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?

Kanser de birçok hastalık gibi başlangıçta küçük belirtiler vererek vücuda yayılıyor. Peki başta kanser olmak üzere ciddi hastalıkların ilk belirtileri neler? İşte birçok hastalığın vücuttaki ilk belirtileri...

Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın. Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.





30.03.2020 19:18 - Son Güncelleme: 30.03.2020 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





