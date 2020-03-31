Haberler Galeri Sağlık Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?

Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisine karşı tüm ülkeler önlemler almaya devam ediyor. Dünya üzerinde pek çok insan corona virüse karşı direnç gösterirken, özellikle 60 yaş ve üzere olanlar salgına yenik düşebiliyor ne yaz ki. Peki corona virüse yakalanan kişiler hangi belirtiler gösteriyor, nasıl anlayabiliriz? Belirti göstermeyen hastalar var mı? Hafif, orta ve krtik belirti gösteren hastalar ne gibi durumlara maruz kalıyor? İşte corona virüsün vücudu olan etkileri...

31.03.2020 10:17 - Son Güncelleme: 31.03.2020 10:27
Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Birçok kişi koronavirüs salgınına karşı direnç gösterse de birçok kişi de yenik düşebiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?

Araştırmacılar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüse yakalanan yaklaşık 45.000 vakayı inceledi.

Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?

Peki corona virüse yakalanan kişiler nasıl belirti veriyor? Belirti göstermeyen hastalar var mı? Hafif, orta ve krtik belirti gösteren hastalar ne gibi durumlara maruz kalıyor? İşte corona virüsün vücudu olan etkileri...

Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?

Araştırmacılar bu vakaların yüzde 81'inin hastalığının hafif geçtiğini, yüzde 14'ünün ciddi ve yüzde 5'inin kritik olduğunu, durumu kritik olan hastaların yaklaşık yarısının da öldüğünü açıkladı. Hafif veya ağır hastalığı olan hastalarda ise ölüm meydana gelmiyor.

Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?

HAFİF BELİRTİLERİ

Koronavirüs vakalarının çoğu hafif ve grip benzeridir. Burun akıntısı, kuru öksürük ve düşük derecede ateş

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eğer bunları yaşıyorsanız... Kansere yakalanıldığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?
Eğer bunları yaşıyorsanız... Kansere yakalanıldığı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?