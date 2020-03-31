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Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisine karşı tüm ülkeler önlemler almaya devam ediyor. Dünya üzerinde pek çok insan corona virüse karşı direnç gösterirken, özellikle 60 yaş ve üzere olanlar salgına yenik düşebiliyor ne yaz ki. Peki corona virüse yakalanan kişiler hangi belirtiler gösteriyor, nasıl anlayabiliriz? Belirti göstermeyen hastalar var mı? Hafif, orta ve krtik belirti gösteren hastalar ne gibi durumlara maruz kalıyor? İşte corona virüsün vücudu olan etkileri...

31.03.2020 10:17 - Son Güncelleme: 31.03.2020 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





