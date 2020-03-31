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Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?
Corona virüsün hafif, orta ve ciddi belirtileri neler? Corona virüsten nasıl korunuruz?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisine karşı tüm ülkeler önlemler almaya devam ediyor. Dünya üzerinde pek çok insan corona virüse karşı direnç gösterirken, özellikle 60 yaş ve üzere olanlar salgına yenik düşebiliyor ne yaz ki. Peki corona virüse yakalanan kişiler hangi belirtiler gösteriyor, nasıl anlayabiliriz? Belirti göstermeyen hastalar var mı? Hafif, orta ve krtik belirti gösteren hastalar ne gibi durumlara maruz kalıyor? İşte corona virüsün vücudu olan etkileri...
31.03.2020 10:17
- Son Güncelleme: 31.03.2020 10:27
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Birçok kişi koronavirüs salgınına karşı direnç gösterse de birçok kişi de yenik düşebiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Araştırmacılar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüse yakalanan yaklaşık 45.000 vakayı inceledi.
Peki corona virüse yakalanan kişiler nasıl belirti veriyor? Belirti göstermeyen hastalar var mı? Hafif, orta ve krtik belirti gösteren hastalar ne gibi durumlara maruz kalıyor? İşte corona virüsün vücudu olan etkileri...
Araştırmacılar bu vakaların yüzde 81'inin hastalığının hafif geçtiğini, yüzde 14'ünün ciddi ve yüzde 5'inin kritik olduğunu, durumu kritik olan hastaların yaklaşık yarısının da öldüğünü açıkladı. Hafif veya ağır hastalığı olan hastalarda ise ölüm meydana gelmiyor.
HAFİF BELİRTİLERİ
Koronavirüs vakalarının çoğu hafif ve grip benzeridir. Burun akıntısı, kuru öksürük ve düşük derecede ateş