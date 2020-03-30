Bilim insanları corona virüsün yeni bir belirtisini keşfetti! İşte gün gün korona virüs belirtileri
Çin'in Vuhan kentinde başlayan corona virüs salgını, tüm dünyaya hızla yayıldı. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı günlerde corona virüs belirtileri gören kişilerse ALO 184 üzerinden bilgiler alabiliyor. Peki Alo 184'e başvurmak için hangi belirtileri taşımak gerekiyor? Corona virüs belirtileri neler? Korona virüs hakkında yapılan araştırmalara her geçen bir yenisi ekleniyor. Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu. İşte corona virüsün yeni belirtileri ve korona virüsün gün gün tüm belirtileri.
30.03.2020 10:12
- Son Güncelleme: 30.03.2020 10:12
DİĞER BELİRTİLER DE VARSA DİKKAT
Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.
DİĞER GALERİLER