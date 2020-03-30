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Bilim insanları corona virüsün yeni bir belirtisini keşfetti! İşte gün gün korona virüs belirtileri

Çin'in Vuhan kentinde başlayan corona virüs salgını, tüm dünyaya hızla yayıldı. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı günlerde corona virüs belirtileri gören kişilerse ALO 184 üzerinden bilgiler alabiliyor. Peki Alo 184'e başvurmak için hangi belirtileri taşımak gerekiyor? Corona virüs belirtileri neler? Korona virüs hakkında yapılan araştırmalara her geçen bir yenisi ekleniyor. Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu. İşte corona virüsün yeni belirtileri ve korona virüsün gün gün tüm belirtileri.

30.03.2020 10:12 - Son Güncelleme: 30.03.2020 10:12
Bilim insanları corona virüsün yeni bir belirtisini keşfetti! İşte gün gün korona virüs belirtileri

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu.

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Bilim insanları corona virüsün yeni bir belirtisini keşfetti! İşte gün gün korona virüs belirtileri

Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD'de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1'inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.

Bilim insanları corona virüsün yeni bir belirtisini keşfetti! İşte gün gün korona virüs belirtileri

ABD'li doktorlar, Çin'deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

Bilim insanları corona virüsün yeni bir belirtisini keşfetti! İşte gün gün korona virüs belirtileri

DİĞER BELİRTİLER DE VARSA DİKKAT
Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.

Bilim insanları corona virüsün yeni bir belirtisini keşfetti! İşte gün gün korona virüs belirtileri

YAŞA ALDANMAYIN

Hürriyet'in haberine göre; ABD'de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün yaşla bağlantısına dair bakış açısını değiştirebilir.

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