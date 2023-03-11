Haziran'a kadar 15 cm incelin! Maydanozlu bu kür süpürge gibi yağları çekiyor! Mart, Nisan, Mayıs -9 KG!
Maydanoz kürü tarifi zayıflamak isteyenlerin imdadına yetşiyor! İşte 3 ayda 9 kilo götürecek limonlu, sarımsaklı maydanoz kürü.
11.03.2023 09:55 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:55
Maydanozlu yağ yakan kür tarifi 15 cm kadar incelmenizi sağlayacak! Yaza fit bir vücutla girmek istiyorsanız tek yapmanız gereken bu kürü yapıp içmek! İşte 3 ayda 9 kilo verdiren tarif...
İBRAHİM SARAÇOĞLU MAYDANOZ LİMON SARIMSAK KÜRÜ
-12 adet taze maydanoz
-1 diş sarımsak
-Yarım su bardağı su
-2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu
YAPILIŞI
Mutlaka robot ile yapılaması gerekir. Taze maydanozlar yıkayın ve robota atın el ile kopartmaya dikkat edilmelidir. Daha sonra taze sıkılmış limonun suyu ilave edin.