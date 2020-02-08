Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 8 milyon kişiyi öldürüyor (Sigarayı bıraktıran besinler nelerdir?)
9 Şubat "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak biliniyor. Açıklanan resmi rakamlara göre dünyada 8 milyon kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Sigara tüketimi ile kendi paramızla kendimizin sonunu getiriyoruz desek yeridir. Peki ne yapmalı, sigara nasıl bırakılmalı? Sigarayı bırakmanın yollarından biri doğru besinleri tüketmek. Peki sigarayı bıraktıran besinler neler?
Dünyada sigara tüketimine bağlı hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 8 milyon kişi hayatını kaybederken tütün ürünleri, kullanıcılarının yarıdan fazlasının yaşamına mal oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütünle mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada nüfusa göre en çok sigara içilen ülkeler arasında yüzde 52,4 oranı ile Kiribati başı çekiyor.
Bu ülkeyi, Nauru (yüzde 47,50), Sırbistan (yüzde 41,65), Rusya (yüzde 40,9), Ürdün (yüzde 40,45), Endonezya (yüzde 39,9), Bosna Hersek (yüzde 38,6), Lübnan (yüzde 38,3) ve Şili (yüzde 38) takip ediyor. Türkiye, yüzde 25,95 oranı ile bu listenin 40'ıncı sırasında yer alıyor.
Sigara tüketiminin en yoğun olduğu 116 bin nüfuslu Kiribati'de günde ortalama 200'den fazla kişi, tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.
YILDA 8 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR
Sigara, pasif içiciler dahil her yıl 8 milyondan fazla insanın yaşamına mal oluyor. Dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısından yaklaşık yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olması dikkati çekiyor.
DSÖ'nün verilerine göre, sigara içenlerin yarısından fazlası tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.
Tütün kullanımı akciğer ve ağız kanserleri ile kalp hastalıklarına yol açıyor. Sigara ayrıca kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden olurken diş ve diş eti çürümesi ile ciltte kırışıkların başlıca sebepleri arasında yer alıyor.
EN YOĞUN TÜTÜN KULLANIMI GÜNEYDOĞU ASYA VE BALKANLARDA
En yüksek sigara içme oranları Güneydoğu Asya ve Avrupa'nın Balkan bölgesinde yoğunlaşıyor. Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika kıtasında sigara içme oranlarının düşüklüğü dikkati çekiyor.
Birçok Güneydoğu Asya ülkesinde, sigara içme oranı erkekler için çok yüksek ve kadınlar için ise çok düşük gözleniyor. Endonezya'da erkeklerde sigara içme oranı yüzde 76,2 iken kadınların sigara içme oranı ise yüzde 3,6 şeklinde seyrediyor.