Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 8 milyon kişiyi öldürüyor (Sigarayı bıraktıran besinler nelerdir?)

YILDA 8 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

Sigara, pasif içiciler dahil her yıl 8 milyondan fazla insanın yaşamına mal oluyor. Dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısından yaklaşık yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olması dikkati çekiyor.

DSÖ'nün verilerine göre, sigara içenlerin yarısından fazlası tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Tütün kullanımı akciğer ve ağız kanserleri ile kalp hastalıklarına yol açıyor. Sigara ayrıca kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden olurken diş ve diş eti çürümesi ile ciltte kırışıkların başlıca sebepleri arasında yer alıyor.