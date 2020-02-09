Afrodizyak etkili besinler! Maca tam bir libido ve enerji deposu
Sağlıklı bir cinsel hayat için sağlıklı beslenmek şart fakat bazı yiyecekler bu konuda daha fazla fayda sağlamakta. En çok merak edilen ve araştırılan konuların başında gelen afrodizyak etkisi olan besinlerden maca, tam bir libido ve enerji deposu. Günümüzde diyet gıdası olarak tanıtıldığı için psikolojik etkisi düşük olsa da fiziksel etkisi oldukça tatmin edici. Turpgillerden olan bu bitkiyi bulursanız kaçırmayın. İşte cinsel gücü artıran afrodizyak etkili besinler!
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak cinsel güç açısından büyük önem taşıyor ancak bazı yiyeceklerin vücuda cinsel güç açısından sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Mutlu bir cinsel yaşam için gıdaların etkisi büyük. Cinsel isteği artıran, afrodizyak etkisi olan besinler nelerdir? İşte merak edilen cinsel gücü artıran besinler listesi...
FINDIK, FISTIK, BADEM
Her ne kadar göbekli adamın televizyon karşısındaki eğlenceliği gibi gözükse de fındıklar, fıstıklar ve bademler size hedefi 12'den vurduracak besinler. Hem cinsellik konusunda sağladıkları pozitif etki hem de karşı tarafı etkilemek için bu yemişlerden tüketmeniz doğru hamle olacaktır.
Ancak kuruyemiş olarak tabir edilen bu gıdalar psikolojik olarak çok fazla çağrışım yapmadıkları için genelde göz ardı edilirler.
Fiziksel etki: 5 üzerinden 4
Psikolojik etki: 5 üzerinden 3
ÇİLEK
Görünümüyle psikolojik etkisi maksimum olan çileğin afrodizyak etkisi orta seviyelerde olsa da bulunuyor. Özellikle baş başa yenecek bir meyve olan çilek, çiftler arasındaki sinerjiyi arttırıyor ve afrodizyak etkisini paylaşım sırasında üst seviyelere çıkartıyor. Zinc barındırması çileğin en güçlü silahı.
Fiziksel etkisi: 5 üzerinden 3
Psikolojik etkisi: 5 üzerinden 5
KUŞKONMAZ
Folik asit konusunda zengin olan kuşkonmaz bitkisi ilginç bir şekilde cinsel arzuları daha açık hale getirmeyi sağlıyor. Ancak burada çok fazla tüketilmesi gerektiğinin altını çizmek gerekir ki, her şeyin fazlası zarardır. Ne zararı olabilir diye düşünürseniz öncelikle boşaltım sisteminizde kuşkonmaz resmen karargah kurar idrarınızın rengi değişir ve garip kokar.
Fiziksel etki: 5 üzerinden 2
Psikolojik etki: 5 üzerinden 1