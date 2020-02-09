Afrodizyak etkili besinler! Maca tam bir libido ve enerji deposu

FINDIK, FISTIK, BADEM

Her ne kadar göbekli adamın televizyon karşısındaki eğlenceliği gibi gözükse de fındıklar, fıstıklar ve bademler size hedefi 12'den vurduracak besinler. Hem cinsellik konusunda sağladıkları pozitif etki hem de karşı tarafı etkilemek için bu yemişlerden tüketmeniz doğru hamle olacaktır.

Ancak kuruyemiş olarak tabir edilen bu gıdalar psikolojik olarak çok fazla çağrışım yapmadıkları için genelde göz ardı edilirler.



Fiziksel etki: 5 üzerinden 4

Psikolojik etki: 5 üzerinden 3