Domatesin bu faydasına çok şaşıracaksınız! İşte softaların vazgeçilmezi domatesin besin değeri ve yan etkileri...

1900 yıllarından itibaren Türkiye'de ilk kez Adana ilinde yetiştirilmeye başlanılan domates 7'den 70'e milyonlarca kişi tarafından tüketilmektedir. Özellikle yaz aylarında yetişen ve oldukça geniş bir tüketim alanına sahip olan domatesin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Domates içerdiği yüksek miktarda antioksidan desteği ile en yararlı besinler arasında yer almaktadır. Peki domates hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Domatesin faydaları ve zararları nelerdir?