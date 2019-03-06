Domatesin bu faydasına çok şaşıracaksınız! İşte softaların vazgeçilmezi domatesin besin değeri ve yan etkileri...
En etkili antioksidan maddeler arasında yer alan likopen en çok domatesin içerisinde bulunuyor. Sofralarımızın ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan ve fayfası saymakla bitmeyen domates likopenin yanı sıra, niasin folat ve B6, C, A, K vitaminlerinin de önemli kaynağıdır. Peki domatesin faydaları nelerdir? İşte sofralarımızın vazgeçilmezi domatesin iyi geldiği hastalıklar...
1900 yıllarından itibaren Türkiye'de ilk kez Adana ilinde yetiştirilmeye başlanılan domates 7'den 70'e milyonlarca kişi tarafından tüketilmektedir. Özellikle yaz aylarında yetişen ve oldukça geniş bir tüketim alanına sahip olan domatesin faydaları ise saymakla bitmiyor.
Domates içerdiği yüksek miktarda antioksidan desteği ile en yararlı besinler arasında yer almaktadır. Peki domates hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Domatesin faydaları ve zararları nelerdir?
DOMATESİN HİÇ BİLİNMEYEN FAYDALARI
Cildin ve göz hastalıklarının tedavisine yardımcı olan C vitamini, flavonoid B kompleksi, tiamin, folat, niasin vb. vitaminler de domateslerde bulunur.
Domateslerin erkekler için özel faydaları da vardır. En azından haftada bir domates tüketilmesi erkekler için önerilir, çünkü içindeki likopen, prostat sağlığının iyi olmasına destek verir.
Sinir sistemi ve hücreleri vücudumuzdaki hassas noktalardan biridir. Bunların herhangi bir nedenden dolayı deforme olması sonucunda ciddi ruhsal sorunlar ortaya çıkar. Uzmanlar bu durumun engellemenin en etkili doğal yolunun domates olduğunu belirtiyor. Özellikle pişirilerek tüketilen domates bu faydayı iki kat daha fazla karşılar.
Safra kesesi taşlarının oluşumunu engeller. İçeriğindeki K vitamini ve kalsiyum nedeniyle kemikleri korur ve güçlendirir. Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.
Domates, sigarayı ya da ikinci el dumanını teneffüs ederek vücudunuza yapılan hasar miktarını azaltabilir. Domatesler, sigara dumanından üretilen kanserojenlerden vücudu korumak için çalışan kumarik asit ve klorojenik asit içerir.