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İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi! Uzmanlar açıkladı bu besinler ömür uzatıyor...

Uzmanlara göre uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı düzenli ve dengeli beslenmek. Sağlıklı yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan bazı besinler var ki, onları mutlaka sık sık tüketmemiz gerekiyor. Bilim insanları insan sağlığına en iyi gelen besinleri açıkladı. Listedeki besinleri tüketenlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olma şansının yüksek olduğunu açıklayan araştırmacılar, özellikle ceviz ve muz gibi besinlerin tüketilmesini tavsiye etti. İnsanların ömrünü uzatan besinlerin varlığı bilinen bir gerçek. İşte en sağlıklı besinler listesi...

06.03.2019 18:51 - Son Güncelleme: 06.03.2019 19:16
Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

NAR: Bir kap nar tanesi
C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi


YABANMERSİNİ: Bir kap
Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır, hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar

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