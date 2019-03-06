İşte gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi! Uzmanlar açıkladı bu besinler ömür uzatıyor...
Uzmanlara göre uzun ve sağlıklı yaşamın anahtarı düzenli ve dengeli beslenmek. Sağlıklı yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan bazı besinler var ki, onları mutlaka sık sık tüketmemiz gerekiyor. Bilim insanları insan sağlığına en iyi gelen besinleri açıkladı. Listedeki besinleri tüketenlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olma şansının yüksek olduğunu açıklayan araştırmacılar, özellikle ceviz ve muz gibi besinlerin tüketilmesini tavsiye etti. İnsanların ömrünü uzatan besinlerin varlığı bilinen bir gerçek. İşte en sağlıklı besinler listesi...
06.03.2019 18:51
- Son Güncelleme: 06.03.2019 19:16
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