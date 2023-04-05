Damarları açıyor, kanı temizliyor! Ne yiyorsanız içine 2 kaşık katmanız yeterli! 1 avuç bile kalp krizini önlüyor!
Araştırmalar, güne büyük bir kase lif açısından zengin yulaf ezmesi ile başlamanın kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğini, LDL (kötü) kolesterolünüzü düşürmenize ve atardamarlarınızı temiz tutmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor.
05.04.2023 09:11 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:11
Kalp ve damar sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri de beslenme şeklidir. Bu nedenle uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenme için özellikle bazı besinleri tavsiye ediyor. Özellikle bu besin kalp krizi riskini indiriyor aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geliyor. İşte kalp damar sağlığına faydalı olan besinler...