Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Meğer ikisini aynı anda yersek...

Domates ve salatalığı kahvaltı sofralarında görmeye alışkınız. Fakat bu ikilinin birlikte tüketilmesi vücuda iyi gelmiyor. Konuyla ilgili uzmanlar tarafından uyarı yağıyor. Özellikle Canan Karatay'ın domates uyarısı büyük ilgi çekti. Bunu öğrenince domates ve salatalığı aynı anda tüketmeyeceksiniz. İşte kimsenin bilmediği o tehlike...