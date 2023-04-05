Canan Karatay domatesteki tehlikeyi açıkladı! Domates ve salatalığı birlikte yemeyin! Meğer ikisini aynı anda yersek...
Domates ve salatalık özellikle kahvaltılarda yan yana görmeyi sevdiğimiz besinler arasında bulunuyor. Fakat bu ikilinin birlikte tüketildiğinde tehlike saçtığını söylesek? İşte domates ve salatalığı birlikte tüketmemeniz için nedenler.
05.04.2023 09:44 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:44
Domates ve salatalığı kahvaltı sofralarında görmeye alışkınız. Fakat bu ikilinin birlikte tüketilmesi vücuda iyi gelmiyor. Konuyla ilgili uzmanlar tarafından uyarı yağıyor. Özellikle Canan Karatay'ın domates uyarısı büyük ilgi çekti. Bunu öğrenince domates ve salatalığı aynı anda tüketmeyeceksiniz. İşte kimsenin bilmediği o tehlike...