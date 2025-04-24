Doktor, anne olma şansını mahvedebilecek trend diyet konusunda kadınlara acil uyarıda bulundu

Karın kaslarına kavuşmak isteyen Georgia Heins'in tercihi olan etobur diyet, sadece fiziğini değil sağlığını da altüst etti. "Adetim kesildi, sivilceler bastı, PCOS geliştirdim" diyen Heins'in itirafları sosyal medyada gündem oldu.

📉 LİF EKSİKLİĞİ TEHLİKESİ: HORMONLAR ALTÜST OLABİLİR NHS kolorektal cerrahı Dr. Karan Rajan, Instagram'da 1,5 milyon kişi tarafından izlenen gönderisinde etobur diyetin kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Diyetin yüksek oranda hayvansal protein, düşük karbonhidrat ve sıfıra yakın lif içeriğiyle kadınların hormonal dengesini bozduğunu vurgulayan Rajan, şu açıklamada bulundu: "Lif eksikliği, vücutta östrojenin atılamamasına neden olur. Bu da östrojenin bağırsaklarda yeniden emilerek hormon dengesizliği yaratmasına yol açar."

Bu hormonal dengesizlik; düzensiz adet döngüsü, akne, kilo artışı ve hatta polikistik over sendromu (PKOS) gibi ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

🧬 "SADECE KARIN KASI İSTEDİM, ADETİMDEN OLDUM!" Sosyal medya fenomeni Georgia Heins, bu diyetin etkilerini bizzat yaşadı. Sekiz hafta boyunca yalnızca et tükettiğini söyleyen Heins, şunları paylaştı: "Karın kaslarım belirginleşti ama adet dönemim tamamen durdu. Sonra PCOS geliştirdim. Kendimi bitkilerimden daha cansız hissediyordum. Cildim bozuldu, sivilceler çıktı." Daha önce hiçbir PKOS belirtisi yaşamamış olan Heins'in, etobur diyetten sonra bu belirtileri göstermesi dikkat çekti.