SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Galerileri

Çene botoksuna devlet desteği! İşte şartları

Diş sıkma, birçok insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir sağlık sorunu. 'Çene botoksu' tedavisi bu sorunun çözümü olarak devreye giriyor. Artık Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinde bu tedavi uygulanmaya başlanacak. Peki, tedavinin detayları ve şartları neler?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:06 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:21
Çene botoksuna devlet desteği! İşte şartları

Diş sıkma, birçok insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir sağlık sorunu. Genellikle stres, anksiyete veya uyku bozuklukları ile ilişkilendirilen diş sıkma, çiğneme kaslarında aşırı gerginlik ve ağrıya neden olabiliyor.

Çene botoksuna devlet desteği! İşte şartları

ARTIK O YERLERDE DE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Son yıllarda, çene botoksu bu sorunun çözümünde umut vadeden bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu işlem artık Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı.

Çene botoksuna devlet desteği!

Çene botoksuna devlet desteği! İşte şartları

"TEDAVİ İHTİYACI OLAN HASTAYA YAPILIYOR"

Konuya ilişkin konuşan Periodontoloji Uzmanı İlayda İlday, "Bütün devlet hastanelerinde yapılan botokslar direkt Sağlık Bakanlığı onaylı botokslar. Bunun haricinde de yapan kişi daima hekimler oluyor. Buradaki amacımız sadece oradaki patolojiyi tedavi etmek aslında ve tedavi ihtiyacı olan hastalara biz bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda pozitif bir yan etki olarak hanımefendilerin hoşuna giden bu alt yüzün incelmesi de karşılaştığımız bir durum. " dedi.

Çene botoksuna devlet desteği! İşte şartları

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı uygulamaya yurt dışından gelen hastaların da yoğun talep gösterdiği öğrenildi.

Çene botoksuna devlet desteği! İşte şartları

İsveç'te diş tedavisi gören Gülbahar Altun da bu hastalardan birisi. Yurt dışında istediği sonucu alamayan Altun soluğu Türkiye'de aldı.

Çene botoksuna devlet desteği! İşte şartları

10 DAKİKA SÜRÜYOR

Çene botoksu işleminin yaklaşık 10 dakika sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Çene botoksuna devlet desteği! İşte şartları

Peki bu işlemden yararlanmak isteyen hastalar nasıl bir yol izlemeli?

İlk olarak hastaların hastaneden randevu almaları gerekiyor. Hastayı muayene eden hekim, uygun görürse eğer tedavi amaçlı çene botoksu uygulayabiliyor.