Diş sıkma, birçok insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir sağlık sorunu. Genellikle stres, anksiyete veya uyku bozuklukları ile ilişkilendirilen diş sıkma, çiğneme kaslarında aşırı gerginlik ve ağrıya neden olabiliyor.

Son yıllarda, çene botoksu bu sorunun çözümünde umut vadeden bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu işlem artık Sağlık Bakanlığı 'na bağlı hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı.

"TEDAVİ İHTİYACI OLAN HASTAYA YAPILIYOR"

Konuya ilişkin konuşan Periodontoloji Uzmanı İlayda İlday, "Bütün devlet hastanelerinde yapılan botokslar direkt Sağlık Bakanlığı onaylı botokslar. Bunun haricinde de yapan kişi daima hekimler oluyor. Buradaki amacımız sadece oradaki patolojiyi tedavi etmek aslında ve tedavi ihtiyacı olan hastalara biz bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda pozitif bir yan etki olarak hanımefendilerin hoşuna giden bu alt yüzün incelmesi de karşılaştığımız bir durum. " dedi.