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Doğum yapmayanlar da meme kanseri olur mu? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (25 Temmuz 2019)

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu sağlık sorunlarına en faydalı cevapları vermeye devam ediyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 25 Temmuz 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...

25.07.2019 07:53 - Son Güncelleme: 25.07.2019 07:53
Doğum yapmayanlar da meme kanseri olur mu? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (25 Temmuz 2019)

Özel güvenlik olarak vardiya çalışıyorum. Hanımla doğru düzgün bir şey yapamıyoruz. O istiyor ama yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı?

BESLENMEN düzensiz ise o zaman vitamin takviyesi işe yarar.
Ama senin önce uyuman dinlenmen lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın.
Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler.

Doğum yapmayanlar da meme kanseri olur mu? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (25 Temmuz 2019)

ANLAYIŞLI OLUN
Eşimle beraber olurken daha başında "Ağrıdı, acıdı" diyor. Doktora da gitmiyor. Neden böyle oldu?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.

Doğum yapmayanlar da meme kanseri olur mu? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (25 Temmuz 2019)

HANIM ŞİKAYETÇİ
Sorunum dizlerim. Bükük olarak uzun süre duramıyorum. Bu da ilişkide bizi zor durumda bırakıyor. Hanım bana küsüyor vallahi! Ne önerirsiniz?

Doğum yapmayanlar da meme kanseri olur mu? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (25 Temmuz 2019)

ÖNCE ortopedi uzmanı muayenesi olun. Dizlerinin direkt grafisi veya MR gibi filmlerini çektir. Tanıya göre ameliyatlık veya PRP, Ozon gibi eklem içi tedavilerini kullan. Ayrıca ilişki pozisyonunuzu bedenlerinize uygun olarak yeniden planlayın.
Diziniz dram dizisine neden olmasın.

Doğum yapmayanlar da meme kanseri olur mu? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (25 Temmuz 2019)

ERKEKLİK SORUNU

Çok sigara içiyorum. Arkadaş "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Sigara içenlerin erkekliği bozulur mu?

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