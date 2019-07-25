Doğum yapmayanlar da meme kanseri olur mu? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (25 Temmuz 2019)

Özel güvenlik olarak vardiyalı çalışıyorum. Hanımla doğru düzgün bir şey yapamıyoruz. O istiyor ama yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı?



BESLENMEN düzensiz ise o zaman vitamin takviyesi işe yarar.

Ama senin önce uyuman dinlenmen lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın.

Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler.



