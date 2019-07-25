Doğum yapmayanlar da meme kanseri olur mu? Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (25 Temmuz 2019)
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu sağlık sorunlarına en faydalı cevapları vermeye devam ediyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 25 Temmuz 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...
Özel güvenlik olarak vardiyalı çalışıyorum. Hanımla doğru düzgün bir şey yapamıyoruz. O istiyor ama yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı?
BESLENMEN düzensiz ise o zaman vitamin takviyesi işe yarar.
Ama senin önce uyuman dinlenmen lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın.
Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler.
ANLAYIŞLI OLUN
Eşimle beraber olurken daha başında "Ağrıdı, acıdı" diyor. Doktora da gitmiyor. Neden böyle oldu?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzlukhuzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.