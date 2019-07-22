Bazılarının tedavisi bile yok... Son dönemim en ürkütücü ruhsal hastalıkları
Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Bu ilginç hastalıkların başında ruhsal hastalıklar geliyor. Dünyada 450 milyondan fazla insan ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Bazen depresyon gibi daha kolay atlatılabilen durumlar oluşurken bazen de büyük travmalar şeklinde ortaya çıkan problemler büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. İşte son dönemlerin en ürkütücü ruhsal hastalıkları...
Yapay Bozukluk
Kısaca hasta rolü yapmak olarak tanımlanabilir. Çocuklarda çok nadir görülen bu hastalığa yakalananlar hastanede tedavi görmek için çeşitli şeyler yaparlar. Çoğunlukla hasta numarası yaparlar, ayrıntılı hikayeler anlatırlar, iddia ettikleri hastalıkların semptomlarını sıralarlar. Bazen fiziki hastalık belirtileriyle söylediklerini kanıtlamak amacıyla kendilerine bazı maddeler enjekte edebilirler. Hastalığın altta yatan pek ok sebebi olabilir, bunlardan birinin kişilik bozukluğu olduğu düşünülüyor. Tedavi için kullanılan bazı ilaçlar var ancak ilk adım elbete teşhisin ardından bir uzmana başvurmak
Alis Harikalar Diyarında Sendromu (Todd Sendromu)
Uykuya dalmak üzereyken ya da uykudan uyanınca, özellikle gece yarısı oluşan ve eşyaların daha büyük ya da daha küçük gelmesi ya da seslerin daha kısık ya da daha yüksek gelmesi hali. Bu hastalığı yaşayanlar bulundukları odanın ve mobilyaların kaydığını, uzaklaştığını ya da yakınlaştığını hissedebilir. Bu durum gözlerle alakalı değildir. Bir halüsinasyon da değildir. Beynin, içinde bulunduğu ortamı nasıl algıladığıyla alakalıdır. Görme, dokunma ve duyma gibi bir çok duyuyu etkileyen bu hastalık zaman algısıyla da oynayabilir. Kaslar istemsiz çalışabilir, bacaklar kontrol edilemeyebilir, hareket zorlukları yaşanabilir. Bu durum geceleri genellikle yarım saat kadar sürer. İlk olarak 1950'lerde İngiliz psikiyatrist Dr. John Todd tarafından tanımlandığı için Todd Sendromu olarak da bilinen Alis Harikalar Diyarında sendromu, genellikle çocuklarda görülür. Ancak zaman zaman yetişkinlerde de dış etkenlere bağlı olarak görmek mümkündür.
Yabancı El Sendromu
Kısaca kişinin bir elinin vücudundan ve beynin verdiği komutlardan ayrı hareket etmesi durumu. Bu hastalık, elin kendi özgür iradesiyle hareket etmesine neden olan nörolojik bir durumdur. Çok nadir görülse de bazen yalnızca bir bacak da hareket edebilir. Bu hastalıkta kol, zihnin kontrolü altında değildir. Etkilenen el veya kol kriz boyunca sahibine yabancı gelir ve kasten yapılan şeyleri istemeden oluyormuş gibi gösterir. Çoğunlukla çocuklarda görülse de yetişkinlerde de görülebilir. Bu hastalığın sebebi kesin olarak bilinmese de inme, travma veya tümörden sonra oluşabileceği düşünülüyor. Bu hastalık temelde beynin sağ ve sol tarafının arasındaki iletişim sağlayan köprünün doğru çalışmaması sonucu meydana geliyor.
Apotemnophilia (Vücut Bütünlüğüne İlişkin Kimlik Bozukluğu)
Kişinin herhangi bir uzvunu kendine ait hissetmemesi durumuna Apotemnophilia denir. Yabancı El Sendromu'ndan farkı ise kişinin bedensel olarak zarar verme isteğidir. Bu hastalığa yakalanan kişiler vücudunun sağlıklı bölümlerini kesmek veya tahrip etmek için büyük bir istek duyarlar. Nörolojik bir hastalık olan Apotemnophilia'nın beynin sağ lobuyla alakalı olduğu düşünülüyor. Bu hastalığa sahip olanlar genellikle kesmek istedikleri uzuvlarının nereden itibaren kendilerine ait olmadığını kesin bir dille belirtebiliyorlar. Ancak bu isteklerini ya da problemlerini etraflarındaki kişilere anlatmaktan kaçınıyorlar. Bilinen bir tedavisi ise yok.
Boanthropy (Öküz Sendromu)
Oldukça nadir görülen Boanthropy'ye yakalanan insanlar öküz/inek olduklarını düşünürler. İneklerle tarlalarda otlamaya çalışırlar, sürünürler ve sürünün bir üyesiymiş gibi davranırlar. Ancak tüm bunları yaparken ne yaptıklarının farkında olmazlar. Bu hastalığa yakalanan insanların sosyal hayatları büyük zarar görür. Bilinen bir tedavisi ise ne yazık ki yoktur.