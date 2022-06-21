Diş sağlığınızı o etkiliyor olabilir! Herkes bu hatayı yapıyor! 20’lik, dolgulu, apseli, çürük diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir?

Elma Sirkesi

Elma sirkesi limondan daha asitli olması sebebiyle limondan oluşabilecek her hasarı fazlasıyla sağlıyor. Diş minesinin aşındırılmasına sebep oluyor. Kalıcı diş lekelenmesi kabusuna da yol açıyor. Sirkenin dişin rengini açması dişe fayda sağladığı anlamına gelmiyor.

Kömür Macunu

Yakın zamanda hayatımıza giren ve sosyal medyada çokça paylaşılan kömürlü diş macunu aşırı miktar kullanımında zarar veriyor. Diş beyazlatması konusunda oldukça yaygın önerilen ve kullanılan kömürlü diş macunu popülerleşmeye devam ediyor. Kullanımı artan macunun çalışma prensibi diş yüzeyinin lekeli kısmını kaldırmak olduğu için diş geçici olarak parlaklık kazanıyor. Fakat bu gibi yöntemler uzun vadede dişlere fayda değil zararda bulunuyor. Kömür fazla kullanımda diş minesinin çatlak kısımlarına yerleşebiliyor. Bu da diş çatlamalarına sebebiyet veriyor.

Meyve

Meyve ile temizlik yapılmasının da yanlış olduğunu belirten diş doktoru bunun dişlerin çürümesine neden olabileceğini de paylaşıyor.