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İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi cinsel güce güç katıyor! Kullanmayan kendini dövüyor çare uzakta değil

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. Binlerce yıl önce yazılan bu reçeteler, günümüzün şifa kaynağı niyetinde. İbn-i Sina'nın reçete ettiği ve uygulamayanın pişman olacağı keten tohumu ile kavrulmuş susam karışımının faydalarına inanamayacaksınız. Hepsine tek tek göz atmakta fayda var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...

17.06.2022 15:33 - Son Güncelleme: 17.06.2022 15:34
İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi cinsel güce güç katıyor! Kullanmayan kendini dövüyor çare uzakta değil

Dünya çapında Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden aldığı notlarla günümüze ışık tutuyor. İnsan sağlığına faydalı olacak her bitki ve doğal karışımı ne işe yaradığıyla birlikte anlatan İbn-i Sina, mucizevi tavsiyeleri ile şifa olmaya devam ediyor.

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İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi cinsel güce güç katıyor! Kullanmayan kendini dövüyor çare uzakta değil

Doğada birçok hastalık ve şikâyetin çözümü bulunuyor. Binlerce yıl öncesinden bulduğu tüm şifalı bitkileri ve karışımları insanlıkla paylaşan İbn-i Sina, günümüze ışık tutmaya devam ediyor.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi cinsel güce güç katıyor! Kullanmayan kendini dövüyor çare uzakta değil

İbn-i Sina'nın şifalı reçetelerinin yer aldığı Hâkim-i Tıb adlı kitap, birçok soruna doğal çözümler tavsiye ediyor.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi cinsel güce güç katıyor! Kullanmayan kendini dövüyor çare uzakta değil

BİRLİKTE TÜKETİLİNCE ETKİSİ ARTIYOR

Bazı besinlerin bitkisel hayata olan etkileri bilimsel olarak kanıtlanmasa da olumlu yönde etkilediğine inanılıyor.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi cinsel güce güç katıyor! Kullanmayan kendini dövüyor çare uzakta değil

Bazı besinler ise enerjiyi artırarak cinsel hayata etki ediyor. Zencefil gibi libidoyu artıran baharatların yanı sıra muz, çilek ve fındığın da cinsel hayata katkı sağladığı düşünülüyor.

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