İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi cinsel güce güç katıyor! Kullanmayan kendini dövüyor çare uzakta değil

Dünya çapında Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden aldığı notlarla günümüze ışık tutuyor. İnsan sağlığına faydalı olacak her bitki ve doğal karışımı ne işe yaradığıyla birlikte anlatan İbn-i Sina, mucizevi tavsiyeleri ile şifa olmaya devam ediyor.