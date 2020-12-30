Diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Yüzyıllardır bu yöntem kullanılıyor diş ağrısını bıçak gibi kesiyor
Herkes inci gibi bembeyaz sağlıklı dişlere sahip olmak ister. Ancak gün içerisinde yediğimiz ve içtiğimiz birçok şey dişlerimize zarar vererek çürümesine, bakeri birikimine neden olur. Sonrasında ise dayanılmaz ağrılar günlerimizi berbat eder. Gün içerisinde birçok vatandaş diş sancısı nedeniyle internet aracılığı ile bitkisel çözüm önerileri araştırıyor. Siz de evde uygulayacağını bu yöntemlerle diş ağrınızı biraz olsun dindirebilirsiniz. ; Diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı, çürük diş ağrısı nasıl geçer? İşte o yöntemler...
Bir diş ağrınız varsa, rahatsızlığınızın kökeninde ne olduğunu bulmak oldukça önemlidir. Ağrının nedenini bulduktan sonra ise herhangi bir ağrıyı, şişmeyi veya diğer semptomları en iyi nasıl gidereceğinizi belirleyebilirsiniz. Düzenli bir tuzlu su durulama ve soğuk kompres uygulaması tipik sorunları giderebilir, ancak daha ciddi diş ağrıları diş hekiminin müdahalesini gerektirebilir. Sizler için hazırladığımız haberimizde bazı çözüm yollarını ve bitkisel tedavi yöntemlerini sizler için derledik. Peki, diş ağrısı nasıl geçer? çocuklarda diş ağrısına ne iyi gelir? İşte detaylar…
DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?
Belirtileriniz bir veya iki günden fazla devam ederse, diş hekiminize başvurun. Belirtilerinizi nasıl hafifleteceğiniz ve gelecekteki ağrıyı nasıl önleyeceğiniz konusunda rehberlik edebilirler.
Diş ağrısına evde ne yapılır?
Birçok insan için, tuzlu su durulaması etkili bir birinci basamak tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını ve döküntüleri gevşetmeye yardımcı olabilir. Bir diş ağrısını tuzlu su ile tedavi etme Güvenilir Kaynak ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve oral yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Bu yaklaşımı kullanmak için 1/2 çay kaşığı (çay kaşığı) tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve gargara olarak kullanın.
HAMİLELİKTE DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?
Hamile iseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmadan önce diş hekiminizle konuşmalısınız. Diş ağrısına bitkisel çözüm ibrahim saraçoğlu gibi birçok uzman tarafından tavsiyeler verilmektedir. İşte onlardan bazıları…
DİŞ AĞRISINA ÇÖZÜM!
Bir hidrojen peroksit durulaması da ağrıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bakterileri öldürmeye ek olarak, hidrojen peroksit plakları azaltabilir ve kanama diş etlerini iyileştirebilir.
Hidrojen peroksiti uygun şekilde seyrelttiğinizden emin olun. Bunu yapmak için, yüzde 3 hidrojen peroksidi eşit miktarda suyla karıştırın ve ağız gargarası olarak kullanın. Yutmayın...
İŞTE DİŞ AĞRISINA EVDE ÇÖZÜMLER!
Nane çayı ve sallama poşetleri ağrıyı uyuşturmak ve hassas diş etlerini yatıştırmak için kullanılabilir.
Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşeti etkilenen bölgeye uygulamadan önce soğumasını bekleyin. Yine de biraz sıcak olmalı.
Ayrıca yaklaşımları değiştirebilir ve bunu alanı ısıtmak yerine ısıtmak için kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, soğutmak için kullanılmış bir çay poşeti dondurucuya birkaç dakika koyun ve ardından torbayı dişinize uygulayın. Nanenin sağlık yararları hakkında daha fazla bilgi edinin.