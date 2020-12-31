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Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara da hazırlıklı olun

Soğanın yemeklere kattığı lezzetin yanında sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor. Alternatif tıp yöntemlerinde sıkça kullanılan soğanın bu sefer farklı bir kullanış şeklinden bahsedeceğiz. Tıp bilimine göre ayağımızda tüm vücudumuzla temas halinde olan 7 binden fazla sinir bulunuyor. Bu yüzden çorabınız içine bir soğan dilimi koymak sağlığınız için harikalar yaratabilir.

31.12.2020 08:44 - Son Güncelleme: 31.12.2020 08:44
Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara da hazırlıklı olun

Hep yemeklerde kullandığımız soğanı başka şeyler için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bakın ayak içine bir soğan koymak sağlığınızla ilgili hangi problemlere çözüm oluyor?

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Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara da hazırlıklı olun

Tıp bilimine göre ayağımızda tüm vücudumuzla temas halinde olan 7 binden fazla sinir bulunuyor. Bu yüzden çorabınız içine bir soğan dilimi koymak sağlığınız için harikalar yaratabilir.Tıp bilimine göre ayağımızda tüm vücudumuzla temas halinde olan 7 binden fazla sinir bulunuyor. Bu yüzden çorabınız içine bir soğan dilimi koymak sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara da hazırlıklı olun

Soğanı çorabınıza yerleştirdikten sonra, tüm vücudunuzu temizler. Vücudunuzdaki bakterileri ve mikropları emer ve ayaklarınızdaki cilt çok ince olduğundan, iyi bakteri ve kimyasallar kanınızda daha hızlı emilir. Bu şekilde, soğan kanınızı da temizler. Ve tüm bunları siz uyurken yapar.

Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara da hazırlıklı olun

Kış aylarının gelmesiyle zaman zaman soğuk, zaman zaman da sıcak havanın etkisi altında kalıyor, değişen hava sıcaklıkları nezle, halsizlik gibi durumların yaşanmasına neden olabiliyor. İşte bu noktada da soğan imdadınıza yetişiyor. Yatmadan önce çorabınıza bir soğan koyun ve soğuk algınlığından daha çabuk kurtulun.

Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara da hazırlıklı olun

Soğanlar, şaşırtıcı derecede iyileştirici özellikleri nedeniyle daha kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Soğanın ayrıca mesane enfeksiyonları, kulak ağrıları ve diş ağrıları için de yardımcı olduğu söyleniyor. Bununla birlikte doğal bir antibiyotik olduğu için, aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir de! Ayağınızın altında kokuya sebep olan bakterileri ve mantar mikroplarını giderir, ayak kokusunu ortadan kaldırır.

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