Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara da hazırlıklı olun

Soğanlar, şaşırtıcı derecede iyileştirici özellikleri nedeniyle daha kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Soğanın ayrıca mesane enfeksiyonları, kulak ağrıları ve diş ağrıları için de yardımcı olduğu söyleniyor. Bununla birlikte doğal bir antibiyotik olduğu için, aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir de! Ayağınızın altında kokuya sebep olan bakterileri ve mantar mikroplarını giderir, ayak kokusunu ortadan kaldırır.