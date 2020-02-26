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Son dakika: Almanya'da askeri üste koronavirüs paniği (Koronavirüste son durum)

Son dakika haberine göre Almanya Köln'de bulunan askeri üs, bir askerin koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından kapatılarak karantinaya alındı. Son verilere göre dünya genelinde 81 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 769'a yükseldi.

26.02.2020 17:18 - Son Güncelleme: 26.02.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





