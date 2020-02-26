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Son dakika: Almanya'da askeri üste koronavirüs paniği (Koronavirüste son durum)
Son dakika: Almanya'da askeri üste koronavirüs paniği (Koronavirüste son durum)
Son dakika haberine göre Almanya Köln'de bulunan askeri üs, bir askerin koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından kapatılarak karantinaya alındı. Son verilere göre dünya genelinde 81 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 769'a yükseldi.
26.02.2020 17:18
- Son Güncelleme: 26.02.2020 17:18
Çin'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.
Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 766, hasta sayısı ise 81 bin 2 oldu.
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42'inin üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüsü nedeniyle dünyada 2 bin 769 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 81 bini aştı.
YUNANİSTAN'DA İLK VAKA
Corona virüsünün uğradığı son ülke Türkiye'nin batıdaki sınır komşusu Yunanistan oldu. Yunanistan Sağlık Bakanlığı ülkede bir kişide corona virüs vakası görüldüğünü duyurdu.
TÜRKİYE'NİN KOMŞULARI
Yunanistan'da da salgının görülmesiyle birlikte hastalık Türkiye'nin bir komşusuna daha sıçramış oldu.
Daha önce İran ve Irak hastalığın ülkelerinde görüldüğünü duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüs tespit edilen kişinin İtalya'nın kuzeyinden ülkesine dönen 38 yaşındaki bir Yunan kadın olduğunu açıkladı.