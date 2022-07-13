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Depresyona, anksiyeteye veda edin! Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! İşte karşınızda doğal antidepresan!

Günümüzün en sık karşılaşılan sorunları arasında depresyon ve anksiyete yer alıyor. Doğada bulunan bazı mucizevi bitkiler sayesinde kolaylıkla bu rahatsızlığınızın giderilmesini sağlayabilirsiniz. Peki, anksiyeteye iyi gelen yiyecekler neler? Depresyon nasıl geçer? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
13.07.2022 21:58 - Son Güncelleme: 13.07.2022 21:58
Depresyona, anksiyeteye veda edin! Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! İşte karşınızda doğal antidepresan!

Depresyon ve anksiyete sık sık rastlanan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Doğada bulunan mucizevi bitkiler sayesinde birçok sorunun ortadan kalkmasına fayda sağlayabilirsiniz. İşte depresyona ve anksiyeteye iyi gelen o çözüm.

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Depresyona, anksiyeteye veda edin! Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! İşte karşınızda doğal antidepresan!

Ciltte oluşan sivilceleri yok ederken, akne izlerini hafifletiyor. Mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayarak, depresyondan kurtulmaya yardımcı oluyor. Bebeklerde pişiklere iyi geliyor, gaz sancılarını gidererek, karın ağrısını geçiriyor. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç dökülmesini önlüyor.

Depresyona, anksiyeteye veda edin! Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! İşte karşınızda doğal antidepresan!

Adana'nın Toros Dağı yamacında bulanan Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde köy sakinlerinin "yarım doktor" olarak nitelendirdikleri Tıbbı Aromatik Bitki olarak doğada kendinden yetişen Sarı Kantaron çiçeğinin hasadı başladı.

Depresyona, anksiyeteye veda edin! Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! İşte karşınızda doğal antidepresan!

Sarı kantaron bitkisini alternatif tıp olarak kullanan köylüler yazın hasat ettikleri sarı kantarondan elde ettikleri yağı yıl boyunca eklem ağrıları, mide ağrısı, yaralarda yardımcı tedavi olarak kullandıklarını belirterek her derde deva otun atalarından kendilerine kalan bir miras olduğunu kaydetti.

Depresyona, anksiyeteye veda edin! Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! İşte karşınızda doğal antidepresan!

Cam şişelerde çiçekleri zeytinyağı ile birlikte 1 ay boyunca tarlada güneşte bekletiyoruz. Kırmızı rengi alana kadar iyice güneşte bekliyor.

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