Depresyona, anksiyeteye veda edin! Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! İşte karşınızda doğal antidepresan!
Günümüzün en sık karşılaşılan sorunları arasında depresyon ve anksiyete yer alıyor. Doğada bulunan bazı mucizevi bitkiler sayesinde kolaylıkla bu rahatsızlığınızın giderilmesini sağlayabilirsiniz. Peki, anksiyeteye iyi gelen yiyecekler neler? Depresyon nasıl geçer? İşte merak edilenler...
13.07.2022 21:58 - Son Güncelleme: 13.07.2022 21:58
Ciltte oluşan sivilceleri yok ederken, akne izlerini hafifletiyor. Mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayarak, depresyondan kurtulmaya yardımcı oluyor. Bebeklerde pişiklere iyi geliyor, gaz sancılarını gidererek, karın ağrısını geçiriyor. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç dökülmesini önlüyor.
Sarı kantaron bitkisini alternatif tıp olarak kullanan köylüler yazın hasat ettikleri sarı kantarondan elde ettikleri yağı yıl boyunca eklem ağrıları, mide ağrısı, yaralarda yardımcı tedavi olarak kullandıklarını belirterek her derde deva otun atalarından kendilerine kalan bir miras olduğunu kaydetti.