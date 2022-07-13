Depresyona, anksiyeteye veda edin! Kanseri önlüyor, mikropları öldürüyor! İşte karşınızda doğal antidepresan!

Sarı kantaron bitkisini alternatif tıp olarak kullanan köylüler yazın hasat ettikleri sarı kantarondan elde ettikleri yağı yıl boyunca eklem ağrıları, mide ağrısı, yaralarda yardımcı tedavi olarak kullandıklarını belirterek her derde deva otun atalarından kendilerine kalan bir miras olduğunu kaydetti.