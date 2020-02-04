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Kansere DNA'yı güçlendiren mucize besinle dur deyin! İşte kanser düşmanı 4 besin

4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak adlandırılan, farkındalık yaratmak amacıyla etkinliklerin düzenlendiği bir gün. Araştırmalara göre vücudumuz her gün binlerce kez DNA hasarına uğruyor. DNA'yı etkileyerek kansere yol açan çevresel faktörlerin başında ise besinler geliyor. Kanser hastalığı yüzünden her yıl dünyada milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Kanserden biraz da olsa korunmak yine sizin elinizde. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğada bulunan bazı besinler de buna yardımcı oluyor. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, bu besinleri 'kanserin başlıca düşmanı' olarak sıraladı. Doğru besin ile desteklenen DNA güçleniyor ve kanser gibi kötü hastalıkların oluşumuna dur diyebiliyor. Uzmanlar, kansere iyi gelen ve kansere neden olan besinleri açıkladı. İşte o liste...

04.02.2020 16:42 - Son Güncelleme: 04.02.2020 16:42
Kansere DNA'yı güçlendiren mucize besinle dur deyin! İşte kanser düşmanı 4 besin

Uzmanlar 4 Şubat Kanser Günü dolayısıyla DNA'yı güçlendiren besinleri anlattı. İşte kanser düşmanı besinler ve kansere neden olan besinler...

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Kansere DNA'yı güçlendiren mucize besinle dur deyin! İşte kanser düşmanı 4 besin

Sumak serbest radikalleri temizler
Tüketilen birçok yiyeceğin vücudumuza zararı kadar faydası da bulunuyor. Bunlardan biri de DNA hasarına karşı savaşan sumak. Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını korur. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir.

Kansere DNA'yı güçlendiren mucize besinle dur deyin! İşte kanser düşmanı 4 besin

Düzenli olarak tüketmek önemli

Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları temizler ve vücudu zararlı etkenlerden korumak için çalışır.

Kansere DNA'yı güçlendiren mucize besinle dur deyin! İşte kanser düşmanı 4 besin

Pazı DNA hasarını onarır
Güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan, hızlı iyileştiren besinlerden biri de pazı. Pazı sadece bir antioksidan değil aynı zamanda vücudun detoks enzimlerini ve genleri güçlendiren bir besindir. DNA hasarını hızlı bir şekilde onaran özel bileşenleri barındırır. Pazı; A-B-K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca hücre hasarını engelleyen antioksidanlar içerir.

Kansere DNA'yı güçlendiren mucize besinle dur deyin! İşte kanser düşmanı 4 besin

Pazı, bu bileşenlerle hücrelerden toksinlerin atılmasını sağlar, serbest radikallerin DNA'ya zarar vermesini engeller. Böylelikle kanser hücrelerinin oluşmasını ya da çoğalmasına dur diyebilir. Pazı, yemek olarak tüketilmenin yanı sıra salata ya da sandviç arasında ekstra bir yeşillik olarak tüketilebilir.

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