Corona virüse karşı güçlü bağışıklık sistemi şart! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Günebak öksürük, ateş, solunum yetmezliği ile kendini gösteren Kovid-19'dan korunmak için en önemli basamağın, kişisel hijyen kurallarına ve sosyal izolasyonun sağlanmasına uyum olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda ellerin bol su ile 20 saniye ovuşturularak yıkanması, eller yıkanmadan kesinlikle ağız, burun ve göz ile temasından kaçınılması gerektiğine işaret eden Günebak, bunların yapılamadığı durumlarda el hijyeninin, yüksek alkol içerikli dezenfektanlarla gerçekleştirilmesi gerektiğine değindi.