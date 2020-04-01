Corona virüse karşı güçlü bağışıklık sistemi şart! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun yanı sıra güçlü bağışıklık sisteminin önem taşıdığı bildirildi. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? İşte o liste...
Dünyada pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, kişisel hijyen ve sosyal izolasyonun yanı sıra güçlü bağışıklık sisteminin önem taşıdığı bildirildi.
Güçlü bağışıklık sisteminin sağlanmasında vitaminlerin doğal kaynaklardan alınması, her renk yiyeceğin tüketilmesine özen gösterilmesi, yeterli su ve uykuya dikkat edilmesi, işlenmiş besinlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, yaptığı açıklamada, koronavirüslerin 21'inci yüzyılda keşfedildiğini ve 1960'dan sonra insanlarda hafif solunum yolu hastalıklarına neden olduğunun anlaşıldığını söyledi.
Son olarak insanlığın Kovid-19 ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Günebak, hastanın öksürüğü, hapşırığı ile damlacıkların bir diğer kişinin ağzı, burnu ya da gözlerine temas sonucu bulaştığı bilgisini verdi.
Günebak öksürük, ateş, solunum yetmezliği ile kendini gösteren Kovid-19'dan korunmak için en önemli basamağın, kişisel hijyen kurallarına ve sosyal izolasyonun sağlanmasına uyum olduğunu vurguladı.
Bu kapsamda ellerin bol su ile 20 saniye ovuşturularak yıkanması, eller yıkanmadan kesinlikle ağız, burun ve göz ile temasından kaçınılması gerektiğine işaret eden Günebak, bunların yapılamadığı durumlarda el hijyeninin, yüksek alkol içerikli dezenfektanlarla gerçekleştirilmesi gerektiğine değindi.
Günebak, hastalığın bulaştığı kişilerle temastan kaçınılması gerektiğinin önemine işaret ederek, bu kişilerin eşyalarının kullanılmasının da uygun olmadığını dile getirdi.
DOĞRU VE YETERLİ BESLENME ÖNERİLERİ
Hastalıktan korunmada en önemli basamaklardan birinin güçlü bağışıklık sistemi olduğunun altını çizen Günebak, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde güçlü bağışıklık sistemi önem taşıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için sigara içmeyin, alkol kullanmayın, çok düşük kalorili diyetlerle değil, gereksinimlerinize uygun planlanmış bir beslenme programı ile hedef kilonuzda kalın. Çünkü, vücutta lüzumundan fazla bulunan yağ dokusunun kendi kendine toksin üretme kabiliyeti vardır." diye konuştu.
Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde beslenme şeklinin de önemli olduğuna dikkati çeken Günebak, doğru ve yeterli beslenme için şu önerilerde bulundu: