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Bilim insanları ilk kez paylaştı! İşte dünyaya korku salan corona virüsün görüntüsü

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan, ardından çok kısa bir süre içerisinde dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs, hala insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Üzerinde hem tedavisi hem de biyolojik kökeni hakkında araştırmalar yapılan korona virüsün hücrelerdeki yolculuğu böyle görüntülendi. ABD'de yapılan bir çalışmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi.

20.03.2020 17:52 - Son Güncelleme: 20.03.2020 17:53
Bilim insanları ilk kez paylaştı! İşte dünyaya korku salan corona virüsün görüntüsü

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip corona virüs (Covid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.

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Bilim insanları ilk kez paylaştı! İşte dünyaya korku salan corona virüsün görüntüsü

CORONA VİRÜSÜN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Bilim insanları ilk kez paylaştı! İşte dünyaya korku salan corona virüsün görüntüsü

Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Covid-19'a neden olan hatayı araştırdılar.

Bilim insanları ilk kez paylaştı! İşte dünyaya korku salan corona virüsün görüntüsü

Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler Covid-19'a neden olan virüsleri gösteriyor.

Bilim insanları ilk kez paylaştı! İşte dünyaya korku salan corona virüsün görüntüsü

VİRÜSE İSMİNİ VEREN YAPILAR

Diğer bir fotoğrafta ise, virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça gösteriyor. 'Corona' Latince taç veya hale anlamına geliyor.

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