Bilim insanları ilk kez paylaştı! İşte dünyaya korku salan corona virüsün görüntüsü
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan, ardından çok kısa bir süre içerisinde dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs, hala insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Üzerinde hem tedavisi hem de biyolojik kökeni hakkında araştırmalar yapılan korona virüsün hücrelerdeki yolculuğu böyle görüntülendi. ABD'de yapılan bir çalışmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi.
20.03.2020 17:52
- Son Güncelleme: 20.03.2020 17:53
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