Ne kadar zekisiniz? Bu fiziksel özellikler ne kadar zeki olduğunuzu gösteriyor...

Birine zeki sıfatını yakıştırmanız için kriterleriniz nelerdir? Söylemleri, okudukları, imajı... Bu kriterler kişiden kişiya farklılık gösterebilir. Ancak bilim insanlarının yaptığı bir araştırma insanların ne kadar zeki olduğunu anlamız için gerekli olan nitelikleri somutlaştırdı. Nasıl mı? Vücudumuzdaki bu 14 fiziksel özellik, ne kadar zeki olup olmadığımızı gösteriyor. Üstelik bu özelliklerden kimisi epey şaşırtıcı!

05.12.2019 16:43 - Son Güncelleme: 05.12.2019 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





