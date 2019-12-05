Ne kadar zekisiniz? Bu fiziksel özellikler ne kadar zeki olduğunuzu gösteriyor...
Birine zeki sıfatını yakıştırmanız için kriterleriniz nelerdir? Söylemleri, okudukları, imajı... Bu kriterler kişiden kişiya farklılık gösterebilir. Ancak bilim insanlarının yaptığı bir araştırma insanların ne kadar zeki olduğunu anlamız için gerekli olan nitelikleri somutlaştırdı. Nasıl mı? Vücudumuzdaki bu 14 fiziksel özellik, ne kadar zeki olup olmadığımızı gösteriyor. Üstelik bu özelliklerden kimisi epey şaşırtıcı!
1- Uzun boy
Uzun boylu insanlar genellikle kısalardan daha akıllıdır. Bir teoriye göre, uzun olmak insanlara statü kazandırmaya yardımcı oluyor; bu yüzden tarihsel olarak uzun boylu insanların liderlik için daha fazla fırsatı var. Bununla birlikte uzun boylular daha iyi işlere sahip olma eğiliminde, bu sayede uzunluğunu devralacak ve döngüsünü devam ettirecek çocuklarını da daha iyi eğitebiliyorlar.
3- Mavi gözler
Mavi gözler yüksek bir zekayı simgeleyebilir. Örneğin, Stephen Hawking ve Marie Curie'nin mavi gözleri vardı. Kahverengi gözlerden daha az pigmente sahip olan ışık, mavi gözlere kahverengi gözlere nazaran daha fazla nüfuz ediyor. Ancak, bu aynı zamanda gözlerin ışığa karşı daha hassas olmasına da neden oluyor.