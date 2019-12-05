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Ne kadar zekisiniz? Bu fiziksel özellikler ne kadar zeki olduğunuzu gösteriyor...

Birine zeki sıfatını yakıştırmanız için kriterleriniz nelerdir? Söylemleri, okudukları, imajı... Bu kriterler kişiden kişiya farklılık gösterebilir. Ancak bilim insanlarının yaptığı bir araştırma insanların ne kadar zeki olduğunu anlamız için gerekli olan nitelikleri somutlaştırdı. Nasıl mı? Vücudumuzdaki bu 14 fiziksel özellik, ne kadar zeki olup olmadığımızı gösteriyor. Üstelik bu özelliklerden kimisi epey şaşırtıcı!

05.12.2019 16:43 - Son Güncelleme: 05.12.2019 16:50
Ne kadar zekisiniz? Bu fiziksel özellikler ne kadar zeki olduğunuzu gösteriyor...

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, insan vücudunda mevcut zekayı gözler önüne seren pek çok belirgin özellik var.

Bilimin insanlarda yüksek beyin gücünün kesin bir işareti olabileceğini öne sürdüğü vücut özellikleri şöyle:

Ne kadar zekisiniz? Bu fiziksel özellikler ne kadar zeki olduğunuzu gösteriyor...

1- Uzun boy

Uzun boylu insanlar genellikle kısalardan daha akıllıdır. Bir teoriye göre, uzun olmak insanlara statü kazandırmaya yardımcı oluyor; bu yüzden tarihsel olarak uzun boylu insanların liderlik için daha fazla fırsatı var. Bununla birlikte uzun boylular daha iyi işlere sahip olma eğiliminde, bu sayede uzunluğunu devralacak ve döngüsünü devam ettirecek çocuklarını da daha iyi eğitebiliyorlar.

Ne kadar zekisiniz? Bu fiziksel özellikler ne kadar zeki olduğunuzu gösteriyor...

2- Büyük göğüsler

Bir araştırmaya göre, büyük göğüslü kadınlar daha yüksek zekaya sahip. Araştırmada, ortalama göğüs ölçülerine sahip olan kadınların da, küçük göğüslülerden daha akıllı oldukları görüldü.

Ne kadar zekisiniz? Bu fiziksel özellikler ne kadar zeki olduğunuzu gösteriyor...

3- Mavi gözler

Mavi gözler yüksek bir zekayı simgeleyebilir. Örneğin, Stephen Hawking ve Marie Curie'nin mavi gözleri vardı. Kahverengi gözlerden daha az pigmente sahip olan ışık, mavi gözlere kahverengi gözlere nazaran daha fazla nüfuz ediyor. Ancak, bu aynı zamanda gözlerin ışığa karşı daha hassas olmasına da neden oluyor.

Ne kadar zekisiniz? Bu fiziksel özellikler ne kadar zeki olduğunuzu gösteriyor...

4- Büyük kafa

Her ne kadar beynin büyüklüğünün zekaya ne kadar katkıda bulunduğunun tartışılsa da, büyük bir kafaya sahip olmak sizi daha akıllı yapabilir. Ancak düşündüğünüz nedenlerden ötürü değil. Beyin içindeki düşük nöron yoğunluğu, beyninizin verimli çalışmasına yardımcı olabilir.

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