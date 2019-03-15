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Cinsel gücü arttıran besinler nelerdir? Hepsi birer mucize!

Sağlık problemlerinin çözümünde ilaçların yanı sıra, tükettiğimiz besinlerinde faydası oldukça büyük. Besinlerin birebir etki ettiği konulardan biri de cinsel güç. Cinsel isteğini kaybeden bireylerde psikolojik sorunlara kadar gidebilecek rahatsızlıklar görülebilir. Cinsel gücün artması için ise kan dolaşımının sağlıklı olması. Bunun için ise doğal gıdalara güvenebilirsiniz. Peki cinsel isteği artıran besinler nelerdir? İşte o yiyecekler…

15.03.2019 19:04 - Son Güncelleme: 15.03.2019 19:08
Cinsel gücü arttıran besinler nelerdir? Hepsi birer mucize!

BAL

İçeriğinde bulunan boron mineralleri sayesinde kadınlarda östrojen hormonunu dengeleyen bal, erkeklerde de testosteron hormonunu dengeleme bakımından oldukça iyi. Kadınlarda ve erkeklerde cinsel gücü artırdığı belirlenen balın, cinsel içgüdünün artmasında da etkili olduğu kanıtlandı.

Cinsel gücü arttıran besinler nelerdir? Hepsi birer mucize!

İSTİRİDYE

Çinko içeren istiridyenin sperm ve cinsel dürtüyü artırdığı aynı oranda da afrodizyak etkisinin olduğu belirtiliyor.

Cinsel gücü arttıran besinler nelerdir? Hepsi birer mucize!

SARIMSAK

Kokusuyla bilinen sarımsak, vücuttaki kan akışını hızlandırarak erkeklerde cinsel gücü artırma konusunda oldukça etkili.

Cinsel gücü arttıran besinler nelerdir? Hepsi birer mucize!

ÇİKOLATA

Doğadaki en etkili afrodizyaklardan biri olan kakao içeren PEA enzimi bakımından zengin olan çikolatanın cinsel gücü artırıcı etkisi de konuşuldu.

Cinsel gücü arttıran besinler nelerdir? Hepsi birer mucize!

FESLEĞEN

Afrodizyak etkiye sahip olan fesleğenin vücuda cinsel gücü artırıcı etkisi de var.

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