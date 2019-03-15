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Kansere karşı 34 gıda! Hangi besinler kanseri önlüyor? İşte detaylar...

Kanserden korunmada doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, bazı besinlere sofralarda daha fazla yer vermek, bazılarını ise tüketmemek gerektiğini söylüyor. Peki hangi besinler kanserden korunmada olumlu etki yapıyor, kansere yakalanmamak için hangi gıdalardan uzak durmak gerekiyor? İşte kanserden koruyan besinler...

15.03.2019 19:45 - Son Güncelleme: 15.03.2019 20:37
Kansere karşı 34 gıda! Hangi besinler kanseri önlüyor? İşte detaylar...

ELMA: Bol miktarda “kuarsetin” içerir. Kanser tedavisinde, kanserden korunmada, alerji ve kalp damar hastalıklarında yararlı. Günde en az kabuklarıyla birlikte 2 elma tüketilmeli.

Kansere karşı 34 gıda! Hangi besinler kanseri önlüyor? İşte detaylar...

NAR: Son çalışmalar, narın kanserojen madde verilen farelerin genlerinde yüzde 30 civarında düzelme sağladığını gösteriyor. İçerdiği bazı maddeler sayesinde kolesterol ve şekeri dengeleyen nar, kalp sağlığını da koruyor. Bu nedenle günde 1 bardak taze sıkılmış nar suyu içilmeli ya da 2-3 tane nar yemeli.

Kansere karşı 34 gıda! Hangi besinler kanseri önlüyor? İşte detaylar...

KARA ÜZÜM: Son 10 yıl içindeki çalışmalar, kara üzümün kanser önleyici rolüne işaret ediyor. Ayrıca kalp damar hastalıklarından da koruyor. Çekirdeği ve kabuğuyla birlikte yenmesi gerekiyor. Günde 1-2 bardak kadar tüketilebilir.

Kansere karşı 34 gıda! Hangi besinler kanseri önlüyor? İşte detaylar...

BÖĞÜRTLEN: İçeriğindeki “eliagic asit” kanserli hücrele rin ölmesini sağlıyor. Böğürtlen yaprakları da çok faydalı, çay şeklinde tüketilebilir.

Kansere karşı 34 gıda! Hangi besinler kanseri önlüyor? İşte detaylar...

YABANMERSİNİ: Vücudu kanserden koruyan enzimleri aktif hale getirerek kansere yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp krizinden de koruyor.

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