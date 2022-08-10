Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!

Çay, Türk kültürünün vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Günün her saatinde her öğünle birlikte tükettiğimiz çay hakkında bu duyduklarınız çaya veda etmenize neden olabilir. Birçok yönden vücuda zarar veren çay özellikle tüketim sıklığına bağlı olarak tehlikesini arttırıyor. İşte çaya veda etmeyi düşündürecek o sebepler...