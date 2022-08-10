Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!
Çay özellikle ülkemiz için büyük öneme sahip içecekler arasında yer alıyor. Kahvaltıda, molada, beş çayında, yemekten sonra kısacası her an akla gelen çay için kötü haber geldi. Her gün içmenin vücuda verdiği zarar oldukça büyük. İşte her sabah çay içmenin zararları ve vücudumuzda yol açtıkları...
10.08.2022 10:01 - Son Güncelleme: 10.08.2022 10:01
Çay, Türk kültürünün vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Günün her saatinde her öğünle birlikte tükettiğimiz çay hakkında bu duyduklarınız çaya veda etmenize neden olabilir. Birçok yönden vücuda zarar veren çay özellikle tüketim sıklığına bağlı olarak tehlikesini arttırıyor. İşte çaya veda etmeyi düşündürecek o sebepler...