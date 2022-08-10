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Haberler Sağlık Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!

Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!

Çay özellikle ülkemiz için büyük öneme sahip içecekler arasında yer alıyor. Kahvaltıda, molada, beş çayında, yemekten sonra kısacası her an akla gelen çay için kötü haber geldi. Her gün içmenin vücuda verdiği zarar oldukça büyük. İşte her sabah çay içmenin zararları ve vücudumuzda yol açtıkları...

takvim.com.tr
10.08.2022 10:01 - Son Güncelleme: 10.08.2022 10:01
Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!

Çay, Türk kültürünün vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Günün her saatinde her öğünle birlikte tükettiğimiz çay hakkında bu duyduklarınız çaya veda etmenize neden olabilir. Birçok yönden vücuda zarar veren çay özellikle tüketim sıklığına bağlı olarak tehlikesini arttırıyor. İşte çaya veda etmeyi düşündürecek o sebepler...

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Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!

Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açıyor.

Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!

İSHAL
Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.

Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!

KABIZLIK
Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.

Çay tiryakilerini hayata küstürecek haber! Tehlike büyük! Duyan çay içmeye tövbe edecek!

PREMENSTRUAL SENDROM
Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma yani regl öncesi gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.

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