Çay tiryakileri dikkat! Ramazan ayında çay tüketmek vücudumuzu tehdit ediyor

Toplumumuzun vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay özellikle Ramazan ayında büyük tehlike arz ediyor. Ramazan'da çay tüketimi vücudumuzu tehdit ediyor, sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Oruç boyunca susuz kalan vücuda bir de çay, kahve tüketerek yüklenmek son derece yanlış bir davranış. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut, çay tiryakilerini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

15.05.2019 18:57 - Son Güncelleme: 15.05.2019 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





