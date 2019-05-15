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Çay tiryakileri dikkat! Ramazan ayında çay tüketmek vücudumuzu tehdit ediyor

Toplumumuzun vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay özellikle Ramazan ayında büyük tehlike arz ediyor. Ramazan'da çay tüketimi vücudumuzu tehdit ediyor, sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Oruç boyunca susuz kalan vücuda bir de çay, kahve tüketerek yüklenmek son derece yanlış bir davranış. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut, çay tiryakilerini ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

15.05.2019 18:57 - Son Güncelleme: 15.05.2019 19:15
Çay tiryakileri dikkat! Ramazan ayında çay tüketmek vücudumuzu tehdit ediyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Akbulut, Ramazan'da yediklerimizin ve içtiklerimizin önemine dikkat çekiyor.

Çay tiryakileri dikkat! Ramazan ayında çay tüketmek vücudumuzu tehdit ediyor

Ramazan'da gün içinde susuzluk yaşamamak için tuz ve baharat tüketiminin azaltılması gerektiğini söyleyen Akbulut, böbrek sağlığını korumak için bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Çay tiryakileri dikkat! Ramazan ayında çay tüketmek vücudumuzu tehdit ediyor

SIVI KAYBI

Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan çay ve kahve, vücudun su ihtiyacını karşılamaz aksine vücuttan su atılmasına neden olur.

Çay tiryakileri dikkat! Ramazan ayında çay tüketmek vücudumuzu tehdit ediyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Akbulut, sıvı kaybının sonunda bulantı, baş dönmesi, tansiyon düşmesi ve bayılma hissi gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğinin altını çiziyor.

Çay tiryakileri dikkat! Ramazan ayında çay tüketmek vücudumuzu tehdit ediyor

SU ORANI YÜKSEK OLAN MEYVELER

Bu gibi sorunlar yaşamamak için Ramazan boyunca çay ve kahve tüketiminin azaltılması en doğru olanı.

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