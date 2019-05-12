Bu besinler kansere neden oluyor! Yerken bir kez daha düşünün...
Günlük yaşamda sürekli tükettiğimiz bazı besinler aslında tehlike saçıyor. Bu besinler vücudumuzun sağlığı ile oynarken, kanser gibi ölümcül hastalıklara da neden olabiliyor. Bilim insanları her gün tükettiğimiz bazı besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. İşte kansere neden olan o besinler...
MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.
CİPS
Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.