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Bu besinler kansere neden oluyor! Yerken bir kez daha düşünün...

Günlük yaşamda sürekli tükettiğimiz bazı besinler aslında tehlike saçıyor. Bu besinler vücudumuzun sağlığı ile oynarken, kanser gibi ölümcül hastalıklara da neden olabiliyor. Bilim insanları her gün tükettiğimiz bazı besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. İşte kansere neden olan o besinler...

12.05.2019 17:18 - Son Güncelleme: 12.05.2019 17:18
Bu besinler kansere neden oluyor! Yerken bir kez daha düşünün...

Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu 14 besin nedir?

Bu besinler kansere neden oluyor! Yerken bir kez daha düşünün...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Bu besinler kansere neden oluyor! Yerken bir kez daha düşünün...

KONSERVE YİYECEKLER
Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Bu besinler kansere neden oluyor! Yerken bir kez daha düşünün...

CİPS
Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Bu besinler kansere neden oluyor! Yerken bir kez daha düşünün...

İŞLENMİŞ, TÜTSÜLENMİŞ KIRMIZI ETLER
Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

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