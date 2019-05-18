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Burun kıvırdığınız bu yemeği severek tüketeceksiniz! Özellikle...

Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Peki sağlıklı saçlar için hangi besinleri tüketmeliyiz? Özellikle bu yemeğe dikkat! Daha önceleri burun kıvırdığınız bu yemeği artık severek tüketeceksiniz.

18.05.2019 10:38 - Son Güncelleme: 18.05.2019 10:38
Burun kıvırdığınız bu yemeği severek tüketeceksiniz! Özellikle...

Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup ve güçlendiriyor.

Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.

Burun kıvırdığınız bu yemeği severek tüketeceksiniz! Özellikle...

Tüm sağlıklı besinler saçlarımız üzerinde etkili olsalar da, bazı besinler var ki içerdikleri vitamin ve minerallerle ayrı bir önem taşıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sağlıklı ve gür saçlar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlattı, önemli bilgiler verdi.

Burun kıvırdığınız bu yemeği severek tüketeceksiniz! Özellikle...

MANDALİNA

C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor.

Burun kıvırdığınız bu yemeği severek tüketeceksiniz! Özellikle...

Aynı zamanda vücuttaki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de saçın daha hızlı uzamasını sağlıyor, saç kaybını azaltıyor ve beyazlama sürecini yavaşlatıyor.

Burun kıvırdığınız bu yemeği severek tüketeceksiniz! Özellikle...

Sağlıklı saçlar için her gün 2-3 adet küçük boy mandalina tüketmenizde fayda var.

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