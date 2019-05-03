Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları

Yediğimiz içtiğimiz besinlerin sağlığımıza doğrudan nasıl etki gösterdiğini artık hepimiz biliyoruz. Sağlıklı bir beslenme için tercih ettiğimiz besinler bizi hastalıklardan korur ve yaşam kalitemizi arttırır. İşte bu sağlıklı besinlerden bazıları var ki Kur'an-ı Kerim'de adları geçiyor. Peki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler?