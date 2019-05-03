Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları
Müslümanlığın kutsal kitabı Kuran- Kerim'de de pek çok bitkinin ve besinin adı geçiyor. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı.İşte faydaları kanıtlanmış Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler...
03.05.2019 12:10
- Son Güncelleme: 03.05.2019 12:17
Yediğimiz içtiğimiz besinlerin sağlığımıza doğrudan nasıl etki gösterdiğini artık hepimiz biliyoruz. Sağlıklı bir beslenme için tercih ettiğimiz besinler bizi hastalıklardan korur ve yaşam kalitemizi arttırır. İşte bu sağlıklı besinlerden bazıları var ki Kur'an-ı Kerim'de adları geçiyor. Peki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler?
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