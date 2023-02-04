Canan Karatay'dan korkutan uyarı! Kimse bilmiyor! 22 küp şeker yeseniz daha iyi! Sakın bu zehri tüketmeyin...
Prof.Dr. Canan Karatay, şekerin vücuda alındığında zehre dönüştüğünü belirtirken özellikle içeceklerle ilgili uyarıda bulundu. Karatay, "22 kesme şeker gücünde" diye anlattı. Diyet listelerinde yer alan büyük yanlışlar hakkında uyaran Karatay özellikle bu besinin tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Çok sık tüketilen bir gıda ürününün vücuda alındığında zehre dönüştüğünü söyleyerek özellikle şeker hastalarına seslendi. İşte detaylar...
04.02.2023 22:31 - Son Güncelleme: 04.02.2023 22:31
Prof. Dr. Canan Karatay'ın beyaz şekerle ilgili uyarıları devam ediyor. Şekerin vücuda alındığında tehlikeli bir zehre dönüştüğünü açıklayan Karatay, aynı zamanda ekmek tüketenlere de uyarıda bulundu.
EKMEĞİ UNUTUN
Canan Karatay, "Bugün maalesef şeker hastalarına verilen listelerde 8-10 dilim ekmek var. Ondan sonra şeker hastalığı iyileşmez deniliyor. Şeker hastalığı ailede varsa dahi, o ailenin beslenmesine bağlıdır, yanlış beslenmesine bağlıdır. Kesinlikle genetik değildir. Şeker hastalığı da, kanser de iyileşir. Hiçbiri genetik değildir" dedi.