Karaciğer yağlanmasını söküp atan besin! Ödemi, kiloyu, yağı, toksinleri, enfeksiyonu, şişkinliği silip atıyor! Adeta sağlık makinesi...

YAPILIŞI

Nane yaprakları, detoks işlevlerini yerine getirmeye yardımcı olan ve ayrıca sindirimi destekleyen mentol ve menton gibi uçucu yağlar ile doludur. Limon karaciğer için harika bir uyarıcıdır ve ürik asit ve diğer zehirlerin çözücüsüdür, safrayı sıvılaştırır. Bir tencerede suyu kaynatın ve ardından 10 - 15 dal taze nane yaprağı ekleyin. Üzerine yarım limon kabuğu rendesini ekleyin. Bir süre demleyin. İçeceğiniz zaman içine limon suyunu ekleyin.