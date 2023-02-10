Karaciğer yağlanmasını söküp atan besin! Ödemi, kiloyu, yağı, toksinleri, enfeksiyonu, şişkinliği silip atıyor! Adeta sağlık makinesi...
Karaciğer yağlanmasını tamamen çözen besin açıklandı. Aynı zamanda kilo vermek, ödem atmak için de uzmanlar tarafından öneriliyor. Şişkinlik probleminden bir türlü kurtulamıyor olmamızın altında yatak en büyük sorun karaciğer yağlanması bunun için en güzel en faydalı bitkilerden bir tanesi de nanedir. İşte karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler...
Karaciğer, kanın temizlenmesi, protein sentezi, yağın sindirimi ve yağların, karbonhidratların ve proteinlerin metabolize edilmesi gibi çeşitli bedensel işlevlerden sorumludur.Bu nedenle karacğer yağlanması hemen çözülmesi egreken rahatsızlıklar arasında yer alıyor. İşte karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler...
YAPILIŞI
Nane yaprakları, detoks işlevlerini yerine getirmeye yardımcı olan ve ayrıca sindirimi destekleyen mentol ve menton gibi uçucu yağlar ile doludur. Limon karaciğer için harika bir uyarıcıdır ve ürik asit ve diğer zehirlerin çözücüsüdür, safrayı sıvılaştırır. Bir tencerede suyu kaynatın ve ardından 10 - 15 dal taze nane yaprağı ekleyin. Üzerine yarım limon kabuğu rendesini ekleyin. Bir süre demleyin. İçeceğiniz zaman içine limon suyunu ekleyin.