Canan Karatay'dan ev hanımlarına sert uyarı! 'Evde 1 dakika bile tutmayın'' Zehir saçıyor, kanser yapıyor....
Canan Karatay'dan ev hanımlarına sert uyarı geldi. Evde bulunan temizlik malzemelerine karşı açıklamalarda bulundu. Bulaşık süngeri ile ilgili Norveç'te yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçlarına göre; süngerlerde biriken çok sayıda bakterinin mutfak yüzeyine ve mutfakta birçok farklı noktaya yayılarak tehlike yarattığını ortaya çıkardı. Prof. Dr. Canan Karatay, temizlik ürünleriyle ilgili kritik uyarılarda bulundu. Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasalların vücuttaki hücrelerin DNA'sını bozduğunu söyleyen Karatay, "Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli" diyerek vatandaşları uyardı. İşte Canan Karatay tarafından verilen tavsiyeler...
ZEHİR SAÇIYOR
Canan Karatay, "Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın" dedi, bulaşık süngerlerinin ise sık sık değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Karatay tarafından yapılan açıklamada "sadece bir süngerin, dünyadaki tüm insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir" uyarısı dikkat çekmişti.
"NE BAKTERİ KALIR NE VİRÜS"
"Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli. Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın.
"İÇLERİNDEKİ KİMYASALLAR DNA'YI BOZUYOR"
DNA'mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneren Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce de evdeki deterjanların çöpe atılması gerektiğini şu sözlerle belirtmişti: "Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA'sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA'nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor."